Analizan regreso de cubrebocas en negocios

Tijuana BC.- El sector gastronómico local está en pláticas con las autoridades sanitarias con relación al uso de cubrebocas en espacios cerrados y otras medidas salud, informó el presente de Carnirac en Tijuana, Juan José Plascencia Huerta.

Subrayó que en California, Estados Unidos, ya empezaron también un poquito con los cubrebocas en áreas públicas, hospitales, transporte público, entre otros.

Es una responsabilidad de cada quien, todavía no es algo que ya se firmó, de momento seguimos así, aunque ya se ha visto gente que sigue con los cubrebocas por las calles”

Dijo.

Repunte Covid

Lo anterior lo declaró porque en las últimas semanas se ha registrado un repunte de casos Covid-19 en ambos estados fronterizos.

El último reporte de la Secretaría de Salud señala que en la Entidad había mil casos activos de Covid-19, de los cuales 633 corresponden a Tijuana, 325 a Ensenada, y el resto se distribuye en el resto de los municipios.

Sin embargo, el secretario de Salud José Adrián Medina Amarillas ha expuesto que este incremento de casos no lleva a las autoridades a estar en una situación de alerta que haga obligatorio el uso de cubrebocas en todos los espacios.

”Aunque los casos activos y los casos nuevos de Covid han aumentado en las últimas semanas, no existe una situación de alerta que haga obligatorio el uso de cubrebocas en todos los espacios”, manifestó.

ley antitabaco

Medidas de salud

Con relación de otras medidas de salud establecidas en los restaurantes, el presidente de Canirac informó que a 2 meses de haber ganado el amparo contra la Normatividad de Control del Tabaco o Ley “Antitabaco”, únicamente entre el 10% y 15% de restaurantes en Tijuana han reactivado espacios para fumadores.

“Muchos de los restaurantes no entraron a los amparos o no les interesó, no sé si se acostumbraron a no tener fumadores, pero somos pocos los que estamos con las áreas de fumadores”, dijo.

Plascencia Huerta explicó que, para poder aplicar el amparo, los locales afiliados tenían que conseguir una carta de amparo física con un costo de 2 mil 503 pesos, solicitud que se hace hacía la Ciudad de México.

“La mayoría decidieron seguir sin espacios, si quieren fumar pueden salir al estacionamiento, banqueta o calle, como un 10% o 15% cuando mucho decidieron seguir con el amparo, pagar la cuota y tener su área para fumadores”, recalcó.

Algunos restaurantes que no estaban afiliados a la cúpula empresarial, añadió, decidieron integrarse tras el anuncio del amparo, esto para poder aplicar la disponibilidad de las áreas.