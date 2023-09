Ana Morquecho después de TV Azteca

Tijuana, B.C.- Ana Morquecho, una talentosa tiktoker de 28 años, ha cautivado a las redes sociales con su contenido ecléctico que abarca desde la comedia hasta el fitness. En una entrevista exclusiva, Morquecho compartió su viaje de vida, que abarca desde la búsqueda de oportunidades hasta la inspiradora historia detrás de su contenido.

"Mi nombre es Ana Morquecho, tengo 28 años, y soy creadora de contenido, hago videos de todo tipo, experimentos sociales, bromas, ayudando, familiares de chile, mole y pozole. Inicie desde 2019 a hacer contenido para redes sociales. Trabajaba en TV Azteca, pero como mi bebé nació con una condición especial tuve que venirme a Tijuana porque a mi niña la atienden en Estados Unidos", contó Morcheco.

Comenzando en 2019, Ana se embarcó en la creación de videos de diversos géneros, desde experimentos sociales, bromas hasta reflexiones y asistencia a la comunidad. Sin embargo, su camino no ha estado exento de desafíos. Originaria de Acapulco, Ana siguió su pasión por las artes y la televisión, trabajando en el programa Enamorándonos de TV Azteca. A pesar de enfrentar obstáculos y decisiones difíciles, como mudarse a Tijuana para asegurar la atención médica especializada para su hija, Ana perseveró.

Una de las situaciones más difíciles que tuvo que atravesar fue cuando al nacer su primera hija recibió la noticia de que algo estaba mal.

"Durante todo el embarazo nunca me dijeron que mi niña venía con alguna condición, entonces después de mucho esfuerzo para que la atendieran, pudimos ir a Estados Unidos a atenderla y ahí le dieron su tratamiento y ahora usa prótesis mi niña", recordó Ana.

Fue una bendición y por eso estoy aquí hoy, por ella, por mi niña. Si mi hija no hubiera llegado a mi vida, yo no sé donde estaría, como que Anita María tenía que llegar a mi vida”, agregó.

El giro llegó cuando Ana se sumergió en el mundo de las redes sociales, un nuevo horizonte que exploró en Badabun. Su contenido pronto captó la atención del público, generando millones de seguidores. A través de risas y esfuerzo, Ana comparte su viaje de ser madre y defensora de su hija, quien nació con una condición especial. Su historia de lucha y superación resuena en su contenido y es fuente de inspiración para muchos.

Me ausenté durante 2 años para dedicar todo mi tiempo a mi hija y su tratamiento. Cuando regresé a Tijuana, empecé a buscar oportunidades laborales. Sin embargo, no había proyectos disponibles en TV Azteca para mí debido a que ya tenían a sus conductores. Entonces, comencé a tocar puertas en centros de llamadas, donde algunas personas se burlaban de mí por haber estado en la televisión y luego buscar empleo. Un día, enfrentando la dificultad de no tener a alguien que cuidara de mi hija, asistí a una entrevista de trabajo con ella. Durante la entrevista, me hicieron preguntas en inglés y me cuestionaron si siempre llevaría a mi hija conmigo. Al final de la entrevista, me informaron que no sería seleccionada”, dijo.