Amplia Fundación Tijuana Sin Hambre población beneficiada con alimento

Tijuana, B.C.- A dos meses de la realización del evento anual de recaudación a beneficio de la cocina que opera la Fundación Tijuana Sin Hambre en conjunto con This is About Humanity e International Community Foundation para brindar alimentación nutritiva a comunidades vulnerables en la ciudad, se ha incrementado el número de beneficiados en un 14%.

Marú Riqué de Vargas, presidenta de la Fundación detalló que en los últimos dos meses se incrementó de 2 mil 500 a 2 mil 850 comidas diarias y de 13 a 19 agrupaciones beneficiadas como albergues, orfanatos y asilos, las cuales dan alojamiento o estancia temporal a migrantes, menores de edad y adultos mayores, asimismo se da comida caliente a personas en condición de calle.

Dadas las condiciones de nuestra ciudad y el constante flujo migratorio la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de estas personas durante su trayecto es continua, subrayó, por ello el objetivo es llegar a 3 mil 100 platillos al cierre de este año.

Como resultado de lo recaudado durante la cena anual que se realizó el pasado 24 de marzo bajo el concepto “Mujeres Sin Fronteras”, donde se reconoció a mujeres líderes de la región Cali-Baja, se ha podido incrementar la población beneficiada mediante este esfuerzo comunitario binacional que busca abatir el hambre en Tijuana.

Algunos de los albergues actualmente beneficiados son Movimiento Juventud 2000, Casa YMCA, Club de Niños y Niñas, Jardín de las Mariposas, Casa del Anciano, Albergue Venezolanos, Border Line Crisis Center, Fundación Yes We Can, Refugio de Mujeres Casa Puerta de Esperanza, Casa de Luz, Manitas Construyendo, entre otros.

A la par del evento anual, la Fundación Tijuana Sin Hambre realiza de manera permanente campañas de recaudación tanto monetarias como en especie para continuar operando la cocina y con ello el sustento alimenticio de los más vulnerables con apoyo de universidades y empresas socialmente responsables, apenas este mes se lanzó la campaña Dame la lata para recolectar alimento no perecedero.