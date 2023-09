Alcaldesa refuerza seguridad en La Cacho por seguridad de su hijo

Tijuana BC.- La presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, anunció que se vio en la necesidad de reforzar la seguridad en La Cacho debido a que el ex gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez informó el nombre de la escuela en donde estudia su hijo.

En la “mañanera”, dijo que la vigilancia en la zona continuará tanto por el bienestar de su hijo y de los estudiantes que acuden a las escuelas aledañas.

El señor Bonilla se ha encargado de decirle a todo Tijuana donde estudia mi hijo y por lo tanto yo debo de reforzar la seguridad de mi hijo, ya que mandó reporteros a tomarlo, a grabarlo. Entonces la seguridad sigue existiendo ahí, sobre todo porque es un niño, un niño a que pone en riesgo porque da a conocer donde estudia, a qué hora entra, a que hora sale”

Declaró.

Segundo informe

Reveló que su segundo informe de gobierno lo realizará el 12 de octubre del presente año.

“Faltan muchas cosas, en dos años no se puede cambiar toda una administración, todo lo que nos dejaron mal, no solo el PAN, administraciones propias de nuestro partido que también no hicieron lo propio y seguimos trabajando, yo me siento satisfecha hasta este momento”, concluyó.