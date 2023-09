Alcaldesa de Tijuana reitera su apoyo a Marcelo Ebrard

Tijuana, BC.- "Siempre he manifestado mi congruencia, mi lealtad, no me gusta levantarle la mano a todas las personas, creo en una sola línea, estuve y permanecí con él, muy orgullosa que me haya permitido estar tan cerca de un presidenciable", declaró Montserrat Caballero Ramírez, alcaldesa de Tijuana luego de que Marcelo Ebrad no resultara electo en la contienda para la candidatura presidencial por Morena.

Aseguró su compromiso con el partido de Morena porque construyó éste con sus manos.

La Presidenta Municipal compartió sus deseos de que el ex canciller, Marcelo Ebrad no deje el partido político.

"Espero que el señor Ebrad no se vaya del partido, no podemos dejar el partido y eso es un mensaje muy importante porque ganó Morena y sin duda ya tenemos presidenta", dijo la Alcaldesa de Tijuana.

Montserrat Caballero apoyará a Claudia Sheinbaum

Caballero Ramírez aseguró que apoyará a la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo y se alineará con el partido de Morena porque ya era tiempo de mujeres.

Nosotros somos un mismo partido y yo no me voy de mi casa, puntualizó.

Sobre su apoyo a Ebrad durante el proceso de selección de candidato presidencial, la Alcaldesa descartó fuera un descalabro político.

Claro que no, por supuesto en la vida hay que tomar decisiones, en la vida hay que ser congruentes y no todo se gana, quien piense que va a ganarlas todas en política termina haciendo el ridículo aferrándose a cosas que ya pasaron, así que seguimos adelante, la política así es, a veces se gana y a veces se pierde y nosotros seguimos ganando porque gano Morena y yo soy de Morena", declaró.

Respeta la posición de Marcelo Ebrard

Caballero Ramírez agregó que respetaba la posición de Ebrad y no podía compartir su opinión porque no estuvo ahí.

Finalmente afirmó que no había otro partido que apoyará más que Morena.