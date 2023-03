Alcaldesa de Tijuana presencia inhabilitación de armas decomisadas

Tijuana BC.- La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez junto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y las autoridades de la SEDENA, presenciaron la inhabilitación de 885 armas, 877 cargadores y 16 mil 646 cartuchos que fueron decomisados por la SSPCM.

En la ceremonia de destrucción de armamento en el cuartel Morelos, la alcaldesa contó que con la destrucción de dicho armamento se generaría una cultura de la legalidad de confianza.

Con la presencia del General de Brigada, el Fiscal General de Baja California y el titular de la SSPCM, la primera edil remarcó la coordinación con los tres órdenes de gobierno en combate a la delincuencia.

Montserrat afirmó que en el tema de seguridad es importante y urgente el trabajar en coordianción con esfuerzo colectivo entre los tres niveles de gobierno.

Debemos permanecer unidos, la política no debe estar por encima de la seguridad, todos quienes aspiran a un cargo público posterior, deben de entender que la seguridad queda fuera de cualquier lógica partidaria, programática o electoral. Porque todos necesitamos de todos, porque no podemos solos, porque no podemos los unos sin los otros”