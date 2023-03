Alcaldesa asegura que no permitirá vandalismo en próximas marchas del 8M

Tijuana, BC.- Permitirán las marchas, pero no las expresiones de vandalismo en la próxima manifestación del 8 de marzo, señaló la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, durante una transmisión de Facebook.

"Dimos nuestra palabra de que no nos íbamos a oponer a la marcha, porque queremos que nuestras mujeres se expresen. Pero el año que viene, no habrá más vandalismo", aseguró.

Luego de que durante la manifestación feminista las participantes destruyeran una patrulla, la Alcaldesa, dijo, que la unidad, con un valor de alrededor de 500 mil pesos, estaba en el sitio con la indicación de darle seguridad a las participantes y a los ciudadanos.

Ahora tenemos un vehículo menos para resguardar a una ciudad que es tan grande, un vehículo menos donde vamos a detener a un agresor", expresó la primera edil.

La violencia y la destrucción no está justificada, manifestó, tienen derecho de expresión, pero no a hacer vandalismo.

Cuestionó cuál era el resultado de la marcha y el pliego petitorio a la federación, al estado y al municipio, e invitó a los colectivos a hablar de las políticas públicas.

"Empiezo a pensar que algunas mujeres, probablemente, se unen para desvirtuar el movimiento, porque la mayoría no causó destrozos, la mayoría se expresó bien, la mayoría hizo lo pertinente", indicó.

A pesar de que colectivos feministas expresaron que el Ayuntamiento no debería atribuirse el feminismo, mencionó que, como mujer, no se le puede excluir del movimiento.

Tu lucha, es mi lucha, pero no logro entender por qué afectar las herramientas con las que combatimos criminales, quisiera que me lo explicaran, que se presentaran sin taparse el rostro, siendo valientes, porque dimos nuestra palabra de que no las íbamos a corretear", sentenció la mandataria municipal.