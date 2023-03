Alcaldesa Monserrat Caballero entrega 125 créditos del Fideicomiso Fondos Tijuana

Tijuana, B.C.- “Mañana es el día de la mujer y veo muchas mujeres emprendedoras y me da mucho gusto, también hay muchos caballeros que sin duda van a compartir este emprendimiento con sus familias donde seguramente hay mujeres; estoy muy contenta de ver su visión de futuro que los acercará prontamente a sus metas”, señaló la alcaldesa Montserrat Caballero, durante la novena entrega de créditos del fideicomiso Fondos Tijuana.

La alcaldesa, explicó que desde el 10 de diciembre de 2021 al 23 de febrero de 2023, se han otorgado 60 millones 14 mil 220 pesos, en 2 mil 346 créditos del fideicomiso Fondos Tijuana, para programas como Impulso al Autoempleo, Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa, y Emprende tu Futuro.

"Yo emprendí hace mucho tiempo, vendía dulces, sé que si vas y tocas la puerta puedes lograr tu venta, pero es muy difícil armar tu negocio por las mañanas y ver que va transcurriendo el día y la mercancía no se vende, por eso hay que tener mucha organización y muchas ganas de no dejar el camino, de seguir en la línea”, agregó la primera edil.

Resultados

La señora Cirenia Cecilia Mateos, una de las beneficiadas del programa Impulso al Autoempleo, agradeció a la primera edil, y a las autoridades municipales por haberle otorgado este crédito, ya que dijo “en otro tiempo yo tuve otro negocio pero no me funcionó y desde que decidí pedir el crédito, supe que este si me iba a dar resultados, así que emprendí mi negocio poco a poco, pero la verdad si no fuera por el apoyo del gobierno municipal, yo no hubiera podido.

Te puede interesar: Nos tienen miedo”: activista por las manifestaciones del Día de la Mujer

Por su parte el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti), Alejandro Mungaray Lagarda, destacó que la alcaldesa Montserrat Caballero, además de ser la primera mujer en dirigir Tijuana, es una mujer que representa a miles de mujeres emprendedoras que en su momento nunca recibieron ningún apoyo para sus iniciativas.

Por ello, Montserrat Caballero Ramírez ha convertido Fondos Tijuana en un instrumento de apoyo para todas las mujeres trabajadoras, que desean iniciar un emprendimiento, es parte de su sueños hacer una Tijuana diferente, Una Tijuana para todos, es parte de ayudar a que el sueño natural de todo trabajador de convertirse en su propio jefe, se haga realidad, por eso la alcaldesa le dio un giro a Fondos Tijuana y hoy somos un fondo especializado en apoyar los emprendimientos de personas que desean hacerse cargo de su propio futuro, no estamos hablando de gente que busca el lucro, estamos hablando de gente que busca superar la pobreza y la necesidad a través de su propio esfuerzo”, manifestó Mungaray Lagarda.

El secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, destacó que el programa a través del cual hoy se hizo entrega de 125 créditos, por un monto total de 2 millones 799 mil pesos, el 60 por ciento de ellos a mujeres, es una gran oportunidad para que la clase trabajadora que desea mejorar y salir adelante, se dé la oportunidad de emprender su propio negocio.

Te puede interesar: “Respetamos amparos, pero se debe rescatar al Issstecali”: MDP

Durante la novena entrega del fideicomiso Fondos Tijuana, se otorgaron 123 créditos del programa Impulso al Autoempleo, por un monto de 2 millones 719 mil pesos, así como 2 créditos de Emprende tu Futuro, por 80 mil pesos.