Agentes deben entender que se debe servir a la ciudadanía: Leopoldo Tizoc

Tijuana BC.- El secretario de seguridad del Estado, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán señaló que los agentes deben entender que se debe servir a la ciudadanía, tras la investigación de los elementos estatales.

“Hay gente que no ha entendido que nuestro trabajo es estar siempre pegado al marco legal y nuestra función es ver por la ciudadanía”, expuso.

Aclaró que los agentes que fueron denunciados se suspendieron, y algunos se ampararon como lo marca la ley, como es el caso del elemento que fue detenido en San Diego.

El personal tiene que seguir laborando en un área que no esté operativa, que no represente un riesgo en lo que el juzgado determina si existe o no una medida cautelar para ellos”

Explicó.

Contribuyen con información

Aguilar Duran agregó que están contribuyendo con la información que tiene la Fiscalía General de la República aportando los elementos de juicio para la investigación de robo de droga.

“La depuración de personal es un proceso que estamos realizando de investigación de denuncias, puesto que hay un régimen de consecuencia que debe existir en el Estado de Derecho en el sentido que aquel que no cumpla norma tiene que asumir las consecuencias que están establecidas en la ley”, manifestó.

Sentenció que no se va a proteger ni solapar malas actuaciones de los agentes que no entiendan que en su momento están para servir a ciudadanía, no para servirse de la ciudadanía.