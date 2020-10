Afirma Gobernador que el narco entró a BC por el hermano de Ruffo

Tijuana.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, se lanzó en contra del ex homólogo panista Ernesto Ruffo Appel por su mala administración, a cuyo hermano acusó de permitir el ingreso del narcotráfico a Baja California.

“Aquí en Baja California entró el narco cuando entró Ruffo, a ver qué dice ahora, a ver no va y me denuncia y dice es que mentira, pero su hermano, en triste memoria que Dios lo tenga donde no se venga, él fue el que negoció con el narco para que Ruffo tuviera dinero para su campaña, está en libros inclusive eso”, manifestó Bonilla Valdez.

Citó una serie de notas informativas y un mensaje de Twitter publicado por el expresidente de México Felipe Calderón, del cual se lee que 'RUFFO dilapidó esa gubernatura y él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano'. (sic)

“Se pelearon las comadres y se sacaron los trapos y ahí los tiene Calderón. Siempre ha habido señalamientos en contra de la familia Ruffo, esa es la realidad de las cosas. Estábamos sacando esto porque creen que fue una santa palomita. Él fue el originario de que entrara aquí el narco y todavía tiene el cinismo que quieren que voten por ellos", declaró el Mandatario Estatal durante su conferencia mañanera por un comentario que que le pedían erradicar el panismo de la entidad.

¿Y Kiko?

Respecto a la denuncia en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, Bonilla Valdez dijo que hace dos días el blanquiazul fue citado a declarar ante el Ministerio Público, pero no acudió.

Bonilla Valdez refirió que tampoco la esposa del ex gobernador ha comparecido ante la justicia por supuestos desvíos de recursos.