Afectan apagones a más de 200 mil usuarios en Baja California y Sonora

Tijuana, BC.- Un total de 239 mil 910 usuarios se quedaron sin electricidad en Baja California y Sonora por el mal clima que se registró en la región; en Tijuana algunas colonias reportaron la falta de servicio por más de 20 horas.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las afectaciones se registraron desde las 06:00 horas del lunes y continuaron durante el martes, sin embargo, aseguran que actualmente el servicio se está brindando con normalidad.

Durante estos días que se registraron lluvias, fuertes vientos, granizo y hasta nieve, la comisión movilizó a 256 trabajadores electricistas, 65 grúas y 62 vehículos, para el restablecimiento del servicio al 100%.

Por lo que ante la probabilidad de lluvias para los próximos días, la CFE señaló que se mantendrá en alerta ante cualquier posible emergencia y trabajando en coordinación con Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como con gobiernos estatales y municipales.

En la libertad no tuvieron electricidad por 24 horas

En la colonia Libertad en Tijuana, vecinos no tuvieron electricidad por alrededor de 24 horas, desde la noche del pasado lunes hasta la tarde del martes.

Karen Muñoz, que vive en una vecindad de dicha colonia sobre la avenida José María Pino Suárez, informó que alrededor de las 19:30 horas del lunes se quedaron sin luz.

“Pasaron las horas y tuvimos que detener actividades completamente porque no puedes hacer muchas cosas, encendimos algunas velas. En la mañana siguiente todavía no regresaba la luz”, comentó.

Dijo que a pesar de las bajas temperaturas se preocupó por la comida en el refrigerador porque se podía descomponer, por lo que compraron hielo para mantener frío algunos alimentos.

Sin embargo, aunque levantaron un reporte después de varios intentos ante la CFE, se les explicó que la suspensión en el servicio se registró por las malas condiciones del clima, por lo que no había una hora estimada de recuperación, pero que ya trabajaban al respecto.

“Mi esposo en repetidas ocasiones intentó llamar al número de la CFE, pero no contestaban, yo desde mi trabajo estuve marcando y no me contestaron”, expresó.

En dicha colonia alrededor de las 18:30 horas del martes regresó el servicio de electricidad.

Por su parte Rocío Sánchez, que vive en la colonia Chapultepec 10, señaló que no tuvieron energía eléctrica durante todo el día lunes.

“Si estábamos desesperados, pero no fue nada de crisis. Hablamos -a la comisión-, dijeron que ya habían hecho el reporte, pero no nos dieron horario de regreso”, manifestó.

En su hogar se fue la luz a las 07:00 horas y regresó a las 20:00 horas del mismo día, sin embargo, se quedaron sin el servicio nuevamente y en la mañana del martes lo recuperaron al 100%.

Desconoce si por el mismo tema del mal clima, pero registraron baja presión en el servicio del agua y no tuvieron línea telefónica por el mismo periodo de tiempo.