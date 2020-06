Advierten sobre venta de pruebas rápidas para detectar covid-19

Tijuana, BC.- El Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos (QFB) alertó sobre la efectividad de las nuevas pruebas rápidas del Covid19, pues un mal uso e interpretación podrían complicar la salud de las personas.

En diversos medios digitales salió a la venta un examen casero similar a un cassette, en el cual se pincha el dedo para extraer sangre; a los 15 minutos arroja el resultado que indica si es o no portador del Covid19.

Cynthia Lavandera, encargada de Comunicación del colegio, comentó que dicho análisis debe ser realizado exclusivamente por los trabajadores de la salud, quienes tienen el conocimiento para cumplir con el procedimiento.

“Andan circulando alrededor de cinco marcas, no todas son autorizadas por la Cofepris. Dos traen el mismo esquema de que te pinchas el dedo o puedes extraerte directamente de la vena el plasma. Los inconvenientes de estas pruebas es que si tú no manejas bien la cantidad exacta que te está pidiendo la técnica de la prueba, puedes cometer errores en la interpretación de los resultados. Si agregas menos muestra, o no le agregas el diluyente, si no te apegas directamente a lo que indica la técnica”, explicó.

Lavandera destacó que actualmente la única prueba en detectar el coronavirus es la PCR, misma que es practicada en laboratorios autorizados.

Y la anticuerpos o IGM, la cual determina si se infectó o no del Covid, aunque los resultados son ambiguos.

“La IGM, que es cuando aparece más o menos entre el quinto y sexto día después del contagio ha sido muy ambigua la interpretación, porque han dado falsos positivos o falsos negativos. Si quieres determinar que un paciente tiene SARS-CoV2 tiene que ser a través de la (prueba) PCR”, indicó.

Por su parte, el comisionado de la Unidad de Riesgos Sanitarios (Coepris) en Baja California, David Gutiérrez Inzunza, aunque por motivos de investigación se reservó el número exacto de establecimientos que han sido suspendidos por lucrar con la salud, aseguró que los operativos continuarán mientras esté activa la pandemia del coronavirus.

“Entre más pase esto, más van a surgir estas pruebas rápidas que no están registradas con nosotros. Hemos detectado que venden las pruebas en facebook, Internet, por todos lados. Nosotros tenemos dos luchas, una contra el Covid19 y otra contra la ignorancia de la gente y eso es un problema muy serio porque la gente va y compra porque les dicen que tiene la prueba rápida, medicamentos de prevención”, sostuvo.

Gutiérrez Inzunza enfatizó que a quienes se les sorprenda en dichas situaciones serán merecedores serán acreedores a una sanción económica a través de la Secretaría de Hacienda, aseguramiento o una denuncia del fuero penal por daños a la salud.