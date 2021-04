Advierte Salud restricciones por tercera ola de covid

TIJUANA, B.C.- Es de suma importancia evitar el alza continua de casos de Covid-19, ya que de llegar a una tercera ola, vienen las restricciones masivas para diferentes actividades, advirtió el titular de la Secretaría de Salud del Estado.

Alonso Pérez Rico, describió que la curva del Estado en los últimos días que aparentan un alza, por lo que se empiezan a mencionar la reducción de aforos.

“Si vemos que sigue aumentando en forma continua, persistente, vamos a empezar a reducir los aforos de lo que identifiquemos como personas que no están cumpliendo, ya tengo la instrucción específica de enfocarnos sobre ciertas áreas que sabemos no están cumpliendo”, señaló.

Declaró que la tercera ola puede llegar a finales de abril, sin embargo, no tiene sentido dejar que se llenen los hospitales para empezar a cerrar, un ejemplo de ello es lo ocurrido en Europa.

“Me gustaría decirles que estamos disminuyendo pero no, empieza un aumento gradual que va a ser los mismo que la primera y segunda ola, llegaremos al punto de inflexión y no vamos a poder controlarla”, sostuvo.

Aún no se da a conocer cuáles son los giros que tendrán restricciones, subrayó Pérez Rico, porque hace falta socializarlo con las cámaras empresariales, pero ya tienen identificados algunos lugares, porque en sus redes sociales publican vídeos donde se evidencian.

Indicó que de Semana Santa a la fecha son aproximadamente 40 bares en el estado que se han notificado por alguna falta al protocolo sanitario, y es importante que todos los comercios cumplan.

“Si ellos cumplen, no hay necesidad de cerrarlos, pero si no cumplen tenemos que hacer lo que podamos hacer para proteger al pueblo de Baja California”, afirmó.

La consecuencia de no cerrar actividades y reducir aforos es tener los hospitales llenos y más muertes por Covid-19, destacó el Secretario, nadie quiere este escenario pero es una acción preventiva, un aprendizaje de las dos olas de contagio anteriores.

“Tenemos dos semanas de abril para cuidarnos, para no entrar a una tercera ola en desventaja, con muchos casos y una hospitalización alta, debemos de tener el menor número de casos activos para librarla muy bien”, advirtió.

En tan solo un día Baja California confirmó 144 personas infectadas por Covid-19 a través de una prueba PCR, en el mismo periodo fallecieron 25 pacientes, detalló el experto en salud.

“Desafortunadamente podemos ver que los tres municipios más grandes de nuestro Estado, continúan aumentando los casos, tenemos una tendencia hacia arriba en los últimos siete días”, mencionó.

El inicio de la tercera se prevé que inicie a finales de este mes, lo que podemos hacer como ciudadanos es apegarnos a las medidas de protección personal, no aglomerarse, no salir, no es momento de quitarnos el cubrebocas”, recomendó.