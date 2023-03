Adrián Herrera quiere debutar en casa

Tijuana, B.C.- Con sólo 18 años Adrián Herrera busca alcanzar un lugar en el roster inaugural del equipo de su ciudad natal y convertirse en el nativo 21 en jugar con Toros de Tijuana.

El serpentinero derecho lanzó ayer su primer bullpen en vivo (Live BP) en la práctica matutina que el conjunto fronterizo montó en el estadio Chevron.

Herrera le enseñó su repertorio de rectas a 93 millas, curvas, sinkers y cambios al grupo de bateadores conformados por David Rodríguez, Marc Flores, Zach Kirtley, Fernando Flores y Adalberto Carrillo en el grupo dos de bateo.

Me sentí muy bien, mis lanzamientos estuvieron ahí; he aprendido mucho de estas leyendas que me observan y corrigen” comentó de sus instructores Isidro Márquez, Jonathan Albaladejo y Vicente Romo, quienes han estado muy al pendiente de sus fortalezas y corrigiendo las debilidades.