Acto de justicia entrega de permisos de taxis: Jaime Bonilla

La entrega de permisos de taxis a los verdaderos transportistas que ha impulsado esta administración estatal, simboliza un “acto de justicia a los verdaderos transportistas, que se les debía desde hace mucho tiempo”, recalcó el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

El jefe del Ejecutivo estatal encabezó la entrega semanal de permisos a 67 choferes de Tijuana, Playas de Rosarito y Mexicali, quienes recibieron los documentos que los acreditan como permisionarios de Taxi Libre y que son expedidos por el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), sumando a la fecha más de 5 mil, otorgados en lo que va de la administración.

“Para mí es muy importantes hacerles entrega personalmente, buscando siempre la manera de que califiquen, ustedes ya estuvieron por 30 años pagando sus placas… Votaron por un cambio y es lo que estamos haciendo, cumplirles… No como los panistas que entregaron 500 placas a una sola persona… Ya este patrimonio es para ustedes, cuídenlo, no son para rentarlos”, comentó.

El mandatario estatal compartió a los nuevos permisionarios una anécdota personal sobre el tema: “Yo pasaba por los sitios y traían la calcomanía de Hank en la ventana, y me decían ̕ la calca me la pusieron a fuerzas, voy a votar por Morena̕… y yo les decía: la dignidad no se vende…, (en la votación del pasado 6 de junio) querían que perdieran lo que por tanto años han luchado”.

En el diálogo con los transportistas beneficiados, muchos le hicieron saber que ya tenían 20 años o más, como taxistas, al tiempo, agradecían este valioso apoyo, que había sido una demanda tan sensible por años en los que estuvieron enriqueciendo a los “caciques” del transporte público en Baja California.

USUARIOS PODRÁN VERIFICAR REGISTRO DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO: IMOS

Como parte de las acciones para ofrecer a las y los usuarios mayor seguridad en sus traslados diarios, y buscando erradicar el transporte público “pirata”, los ciudadanos podrán consultar la legalidad de la unidad de transporte, antes de abordarla, en el portal de internet del IMOS.

Con esto se busca incrementar la seguridad para los pasajeros, quienes tendrán la oportunidad de verificar si la unidad de transporte público que estén por abordar, cuenta con el registro y documentación requerida para operar y, en caso contrario, puedan realizar un reporte ante el Instituto de Movilidad, indicó el titular de la dependencia, Rafael Echegollen Cruz.

Para consultar si se está abordando a una unidad de transporte público registrada, el usuario deberá accesar al portal de Internet de la dependencia: www.imos.gob.mx y seleccionar, en la página principal, la sección “Tu Seguridad es Primero”, donde tendrá que ingresar el número de placa de la unidad. Como resultado de esta búsqueda, el usuario conocerá si la unidad de transporte está debidamente registrada y no se trata de un transporte clonado o pirata.