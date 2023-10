Acompaña Marina del Pilar a Claudia Sheinbaum en su gira de trabajo por Los Ángeles

Los Ángeles, Estados Unidos.- La Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, visitaron Los Ángeles, California, para sostener un encuentro con miembros de MORENA e impulsarlos a continuar impulsando los derechos de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos.

La Gobernadora Marina del Pilar señaló que las comunidades migrantes están conformadas por heroínas y héroes que desde Estados Unidos tienen la capacidad plena de defender la transformación de México.

Marina del Pilar y la Dra. Sheinbaum Pardo señalaron que son las y los migrantes la fuerza de la unión americana y los invitaron a ejercer todos sus derechos, incluyendo el de votar en 2024, asistiendo sin cita a los distintos consulados del Gobierno de México en Estados Unidos.

Durante una Reunión de Unidad y Organización realizada en el Millon Dolar Theatre de Los Ángeles, la Coordinadora Nacional hizo un llamado a la comunidad mexicana de California a ejercer su derecho al voto en 2024 con el apoyo de los consulados, como una manera de reafirmar la democracia que caracteriza a la Cuarta Transformación.

"Tengan la certeza de que llevo en el corazón y en el pensamiento. Nosotros no mentimos, nosotros no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Qué vivan los mexicanos en el exterior, qué vivan las y los migrantes, qué viva México!", expresó en su mensaje a la comunidad nacional que se congregó.

Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a las y los presentes a instalar Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Los Ángeles, a fin de promover el voto de las y los mexicanos con el objetivo de ejercer los derechos democráticos y electorales de los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

México es honesto, su pueblo es honesto y lo que faltaba eran gobiernos honestos. México ya no es machista, México ya no es una dictadura, México es una democracia, por eso luchamos para que no regrese el pasado de corrupción, privilegios y antidemocracia", sostuvo a las y los presentes.