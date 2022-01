Acentúa pandemia casos de depresión, expone especialista

Tijuana, BC.- En Baja California aumentó 28% el número de mujeres y hombres que padecen depresión, de acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud.

Los reportes indican que en la última semana de diciembre de 2021 al primero de enero de 2022, se registraron 4 mil 500 casos, mientras que en ese mismo periodo pero de 2020 hubo 3 mil 520.

El informe reciente indica que la depresión se presenta más en mujeres que en hombres; ubicándose Baja California en el segundo lugar de los estados fronterizos, seguido de Chihuahua, con mayor población afectada por el trastorno emocional.

Te puede interesar: ¿Cómo buscar ayuda?: Casos de depresión aumentan en el mundo durante la pandemia

Pandemia acentúa problemas de depresión

Graciela Jiménez Trejo, del Hospital de Salud Mental de Tijuana (HSMT), indicó que la pandemia del Covid-19 acentuó los problemas de la depresión, misma que es considerada la segunda causa de ausencia laboral.

Explicó que una persona depresiva padece decaimiento emocional y afecta la calidad de vida al perder interés en situaciones o cosas que antes eran placenteras. De ahí la importancia de que los familiares tomen con seriedad los cambios bruscos de ánimo y permita expresarlos.

“(En el tratamiento) vamos a tener que dar medicamentos, pero no verlo como algo malo, al contrario, va a ayudar. No son adictivos, no son para toda la vida, solamente para casos muy específicos. Hay que llevar terapia sicológica”, indicó Jiménez Trejo.

Te puede interesar: La depresión es un problema de salud pública que afecta en trabajo, escuela y casa

Depresión genera otros problemas

Dijo que si el paciente no recibe atención sicológica o siquiátrica tiene posibilidades de generar problemas de obesidad, alcoholismo, además de los cambios bruscos de humor.

La experta destacó que con la pandemia del Covid-19 y depresión las personas generaron problemas de ansiedad y trastornos de pánico, pues temen ser alcanzados por el virus y transmitirlo a sus seres queridos.

Comentó que el personal médico de los nosocomios busca prevenirlos a través de videollamadas con los pacientes internados, pues en muchas de las ocasiones este medio de comunicación es el único y el último que usan para conocer el estado de salud o darle el último adiós.