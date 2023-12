'Abuelo', el 'Hachiko' de Otay tendrá nuevo hogar

Tijuana, BC.- Él es Abuelo, el llamado “Hachiko de Otay”, solía acompañar a su antigua dueña cuando iba al Oxxo, y luego de su fallecimiento, el can optó por quedarse en la tienda de conveniencia para esperarla.

Silvia, quien es activista en pro de los animales, se enteró de su historia y junto a vecinos quisieron darle un nuevo hogar, pero Abuelo siempre regresaba a la tienda.

“Fue como en agosto que conocimos a abuelo, una vecina me contó su historia, me dijo que tenía una dueña pero que falleció y como el perrito siempre la acompañaba al Oxxo, pues él se quedaba esperándola”, contó Silvia González, activista en pro de los animales.

“Ha sido un trabajo entre muchas personas, entre vecinos que conocemos la historia y nos parte el corazón, nos coordinamos entre todos y lo cuidamos”, agregó.

Cartel viral en redes sociales

La activista junto a sus vecinos hicieron un cartel que se volvió viral en las redes sociales, pues se podía leer:

Me llamo Abuelo, mi dueño murió, pero ya me están buscando una familia, por favor no me haga daño, solo estaré aquí poco tiempo, gracias a los chicos del oxxo por dejarme”.

Después de unos días el letrero cambio:

“Estoy feliz porque ya me van a adoptar, ya me encontraron una familia, y voy a estar con mi nuevo humano, después de perder a mi mamá humana. Pronto vienen por mí, por favor no me hagan daño, casi me voy, gracias a los chicos del Oxxo por permitirme estar aquí un tiempo más”.

“Afortunadamente gracias a Dios ya tiene un adoptante, se batalló pero ya tenemos un adoptante, una persona que primero quiso acomodar bien su casa para él, ya que como él se escapa al Oxxo, pues necesita estar cercado para que no intente huir”.

Abuelo tendrá un nuevo hogar

Próximamente, Abuelo tendrá un nuevo hogar, por lo que la activista invitó a la comunidad a concientizarse sobre la importancia de tener una mascota.

“Dejen de usar la pirotecnia porque a los animales les hace mucho daño, al igual que a personas con alguna condición especial. Debemos estar conscientes que hay perritos como Abuelo que no piden estar en la calle, sus dueños mueren y no hay quien los cuide, no hagan el mal no los abandones y si ven a un perrito en esta situación no nos cuesta nada ayudar” finalizó Silvia.