Abuelitos se van sin vacunarse por llegar a pie al módulo de UABC

TIJUANA, B.C.- Cientos de adultos mayores de 60 años regresaron a sus casas sin ser vacunados contra el Covid-19 debido a que llegaron al módulo vehicular de UABC campus Tijuana, el cual fue habilitado para atender a las personas en carro.

Dicho cambio lo anunció ayer el secretario estatal de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, quien subrayó que en UABC y en el Estadio de los Toros se atendería a las personas en vehículo para ser inmunizadas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¿Si no traemos carro no nos van a vacunar?", expresó la señora Rosabelia Chuca.

Sin embargo, hubo quienes desconocían el cambio, lo que provocó los pleitos verbales.

Una de las opciones que les dieron los Siervos de la Nación fue que consiguieran raite entre quienes estaban haciendo fila vehicular.

"Me siento mal porque desde temprano andamos buscando quién nos vacune. Nos están mandando de un lugar a otro. Nosotros no tenemos carro y ¿los que no tenemos carro cómo nos van a vacunar? ¿Si no traemos carro no nos van a vacunar?", expresó la señora Rosabelia Chuca.