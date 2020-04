Continúa convocatoria para reclutar médicos y enfermeras en BC

TIJUANA, BC.- Con puntual firmeza, el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario de Salud del Estado, Dr. Alonso Oscar Pérez Rico, advierten que las próximas tres semanas son claves –muy fuertes y complicadas- en la lucha contra la Pandemia por COVID-19; urgen a la población en general a “no propiciar el incremento de contagios”.

Ante este pronóstico, sigue el reclutamiento para los profesionales de la salud que deseen sumarse en este periodo de contingencia; y que para mayor información pueden comunicarse al teléfono (686) 559 5860, extensión 4675, y directamente al Hospital General de Tijuana al (664) 362 78572; la convocatoria se extiende particularmente para médicos generales, especialistas y personal de enfermería.

Así lo plantearon en forma categórica en la acostumbrada videoconferencia matutina transmitida en las redes sociales y compartida en todos los medios; el propio mandatario estatal respondió de manera directa a quienes le cuestionan sobre este ejercicio de comunicación y suponen que son videos pre-grabados.

Comentó el mandatario estatal que “un ciudadano cuestionó si la transmisión era en vivo o pregrabada y si los números y estadísticas de pacientes sospechosos están al día”, a lo que él mismo respondió: "Todos los informes que presento a la comunidad en mi página son totalmente en vivo".

Otras preguntas de quienes hacen comentarios durante las video transmisiones en vivo (VTVs) del jefe del Ejecutivo estatal, fueron comentadas y respondidas, tanto por el gobernador Bonilla Valdez, como por el titular de Salud en Baja California, Dr. Pérez Rico, en intervalos que hizo durante su reporte actualizado en el tema del Coronavirus.

En el caso de las cifras y estadísticas sobre casos sospechosos de COVID-19 en Baja California, el secretario de Salud, informó que hasta el viernes 24 de abril suman 59 casos con síntomas en los hospitales de la Secretaría de Salud y 436 en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Pérez Rico, explicó que las primeras muestras de COVID-19, se canalizan para pacientes hospitalizados, para finalmente determinar su diagnóstico clínico; en tanto, que los pacientes ambulatorios se mantienen al pendiente de su resultado.

Sobre el número de pruebas COVID-19, que se realizan diariamente, el titular de la Secretaría de Salud detalló que los laboratorios del estado practican 90 pruebas, el CICESE 60, la UABC 40, y los laboratorios privados otros 40.

En este sentido, enfatizó que los 4 laboratorios privados (2 en Tijuana y 2 en Mexicali) tienen la competencia técnica, categoría “Bioseguridad 2“, autorizados en practicar pruebas PCR-COVID-19 en tiempo real.

Respecto al número de ventiladores con que cuenta el Estado, Pérez Rico, informó que llegaron 3 procedentes del centro del país; la empresa Smith Medical entregó 5 equipos más; y se espera que en el transcurso de los próximos días, arriben al estado más ventiladores que envía el Gobierno Federal.

"Si bien, es cierto, en este momento no hay una gran demanda y necesidad de respiradores, pero no habrá personal médico e instrumental, ni camas, ni hospitales que nos alcancen, si las personas continúan haciendo actividades no esenciales, no mantienen el distanciamiento social o el resguardo domiciliario”, aseguró el funcionario estatal.

Advirtió también: “Las tres semanas que vienen para Baja California, serán muy fuertes y complicadas, el 30% del personal médico fue enviado a sus casas por sus rangos de edad, y requerimos que la población nos ayude a no incrementar los casos de COVID-19 en la región”.

Para terminar de responder a las preguntas de los ciudadanos, agregó que las "Clínicas de Fiebre", que fueron anteriormente presentadas, representarán un papel muy importante en la contingencia, para prevenir mayores contagios, y aplicar tratamientos tempranos a personas con síntomas como dolor de garganta, tos seca, fiebre y dolor de articulaciones.

El Dr. Pérez Rico, presentó de nueva cuenta la distribución de los centros de salud en toda la región, con el propósito de brindar una mejor atención a la comunidad.

Para los habitantes de Tijuana, Tecate y Rosarito, los nosocomios que serán designados como "Hospital Centinela COVID-19" son: Hospital General de Tijuana, Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Clínica 1 del IMSS, que recibirán única y exclusivamente pacientes de coronavirus.

Entraron en operación las unidades auxiliares como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), que ofrecerán servicios de medicina interna, urgencia, pediatría, cirugías y ginecología.

En el caso del Hospital Materno Infantil de Tijuana (HMIT), así como los hospitales generales de Rosarito y Tecate, son instituciones seguras, pues no recibirán pacientes COVID-19, ya que de presentarse algún caso, será remitido al Hospital General de Tijuana. En los hospitales únicamente se atenderán a pacientes de medicina interna, urgencia, pediatría, cirugías y ginecología.

Las "Clínicas de Fiebre", darán servicio en los centros de salud ubicados en la colonia Mariano Matamoros, Francisco Villa de Tijuana; y en los municipios de Rosarito y Tecate , en donde se practicarán muestras PCR-COVID-19, en tiempo real, para aquellas personas que presenten síntomas como: dolor de garganta, fiebre, tos seca y dolor de articulaciones.

Esta misma reconversión se hará en el Hospital General de Mexicali para pacientes COVID-19, y Clínica 30 del IMSS. Por su parte ISSSTE e ISSSTECALI, ofrecerán servicios de medicina interna, urgencia, pediatría, cirugías y ginecología. Hospital Materno Infantil de Mexicali, solo brindará ginecología y partos. Habrá "Clínicas de Fiebre" en las colonias Industrial, Progreso, Puebla; Ciudad Morelos, Guadalupe Victoria y el ISSSTE de San Felipe.

Hospital General de Ensenada, atenderá pacientes COVID-19, para recibirlos se habilitó en la entrada principal un corredor externo para que las personas con síntomas no estén circulando por la institución, y una división para atender solo ginecología. La clínica 8 del IMSS, también está designada como "Hospital Centinela COVID-19".

El ISSSTE e ISSSTECALI de Ensenada, atenderán cirugías, traumatología, urgencias, medina interna, hipertensión y diabetes. Los CAAPS Ruiz y 14, así como el CAAPS Maneadero y Cruz Roja Moderna, atenderán solamente consulta y no casos COVID-19. Las "Clínicas de Fiebre" darán servicio en la colonia Pórticos del Mar y Obrera.

El Secretario de Salud, expuso que se han estudiado 2 mil 954 casos, de los cuales mil 161 dieron positivo (Tijuana 660, Mexicali 413, Ensenada 25, Playas de Rosarito 12, Tecate 47, San Quintín Vicente Guerrero 4). Se reportan 163 defunciones (Tijuana 110, Mexicali 39, Ensenada 5, Tecate 5, Playas de Rosarito 3, San Quintín Vicente Guerrero 1).

En una gráfica de la Secretaría de Salud se muestra que los 163 decesos en Baja California, representan 4.4 muertes por día, a nivel nacional.

Al corte del 24 de abril, se registraron 62 pacientes recuperados de COVID-19 en el estado, después de 14 días de no presentar síntomas. De estos 62 pacientes, 36 son de sexo masculino y 26 del sexo femenino.