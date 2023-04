APIT prevé desplome en ventas de vivienda en zonas de laderas en Tijuana

Tijuana, BC.- La venta de viviendas en zonas con deslaves está desplomándose a raíz de los casos del fraccionamiento La Sierra o Playas de Tijuana, compartió la presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios en el Municipio (APIT).

Laura Paola Olascoaga Díaz mencionó que en esos polígonos en particular, la gente que pensaba en rentar o comprar un condominio está cambiando de parecer por un motivo en común, fallas en infraestructura.

“A mí en lo particular se me fueron dos ventas en el fraccionamiento La Sierra por el deslave, los clientes prefirieron irse a buscar a otro lugar donde no hayan laderas, se está generando desconfianza”, compartió.

Disminución del 5% en venta de viviendas

Olascoaga Díaz señaló que en las últimas tres semanas han detectado una disminución del 5% en las transacciones de viviendas, situación que no descartó pudiera agravarse con el pasar de los meses.

Dijo prever que el costo de patrimonios ubicados en laderas termine por malbaratarse ante el rechazo de compradores y una posible baja en la demanda de esas viviendas.

Laura Paola Olascoaga Díaz, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios en el Municipio (APIT). Foto: Emmanuel Castañeda

La presidenta de APIT confirmó que otro fenómeno que ha provocado los deslaves es la fuga de residentes hacía las zonas céntricas de Tijuana, sobre todo los que vivían en la delegación de Playas de Tijuana.

La situación de playas se ve afectada por el deslave del Cañón y el tráfico que está generando para usar el acceso, prefieren evitarse las dos horas de fila y mejor van a buscar otro lugar donde vivir”, indicó Olascoaga Díaz.

Abandono de zonas residenciales

La representante de los agentes inmobiliarios subrayó que este “abandono” pudiera volverse en un factor que encarezca todavía más los precios en sitios como La Cacho, Zona Río o Zona Centro.

Olascoaga Díaz recordó que el precio promedio para adquirir una vivienda puede rondar entre los 250 mil hasta los 400 mil dólares.

La titular de APIT adelantó que los agentes inmobiliarios estarán asegurándose de que los desarrolladores de las viviendas entreguen la documentación técnica para que el cliente sepa las condiciones de la edificación.