8M: Ayuntamiento recorrerá puntos de concentración en marcha de mujeres

Tijuana, BC.- Acerca de las medidas preventivas que ha tomado el Ayuntamiento respecto a las manifestaciones del 8 de marzo, la alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez, mencionó que estarán circulando por los espacios donde habrá concentración de usuarias.

“No es para limitar la marcha, sino para estar previniendo cualquier tipo de situación de violencia para ellas o viceversa, vamos a estar ahí pendientes, sin limitarla”, comentó.

Trato de proteger las estaciones del SITT, agregó, esto debido a la reactivación del proyecto, aun así, no evitará que las mujeres expresen sus denuncias en contra de la violencia en estos puntos.

Respetamos las expresiones, se respetan en todo el país, yo no me puedo quedar atrás, lo que no vamos a permitir es violencia, pero no creo que haya violencia por ningún lado”, puntualizó.