8M: Abre paso a las mujeres en la abogacía

Tijuana, BC.- Abrirse paso en el mundo laboral como abogada, no fue un camino fácil para Catalina Salas Bravo, pero su tenacidad y decisión, la llevaron a sacar adelante su familia y su carrera hasta llegar a ser la primera mujer en encabezar la Fedabo.

Catalina comentó que a pesar de que en su familia había profesionistas, no recibió mucha comprensión para estudiar una carrera, por lo que tuvo que abocarse en conseguir estudiarla y se la pagó hasta terminarla.

Cuenta con 30 años de trayectoria como abogada, tiempo en el cual se ha dado la oportunidad de capacitarse aún más e ir ocupando lugares que antes eran solo para varones.

"Para mí las ofertas de trabajo no han sido sencillas y me han tocado retos bastante grandes, no ha sido sencillo, siempre también en los puestos en los que yo traté de participar dentro de un partido, para cargos públicos, también la idea era de que es mujer, tiene una familia, no puede participar, sin embargo, para cargas de trabajo sí las tuve", expresó.

Apoya a otras mujeres

Sin embargo, llegó a ocupar algunos cargos públicos en los que aprovechó para abrirse camino y apoyar a otras mujeres.

Recordó que en algunos casos en los que triunfó como abogada, incluso había comentarios de que seguramente ella no había hecho esos argumentos, por el hecho de ser mujer.

Catalina opinó que de unos cinco años para acá ha ido cambiando la conciencia en apoyar a la mujer, hay hombres que ya tienen esa comprensión y las impulsa.

Me siento contenta del reto que he tenido, pero una parte difícil es combinar esa profesión con la familia, el trabajo más difícil es ser madre”, indicó.

"Tuve una hija que a sus 16 años tuvo cáncer en el cerebro, me aboqué a su situación de salud, afortunadamente con mis cuidados, cariño, comprensión y porque estaba pasando momentos sumamente difíciles, la pude sacar adelante, me siento contenta por esos 30 años", comentó.

Madre y profesionista

Y es que otra situación de ser profesionista es el hecho de los hijos, si una mujer tiene una oportunidad de trabajo, tiene que saber que tendrá que llevárselos, mientras que para los hombres no es así.

Recordó que en ocasiones tuvo que estar con sus hijas hasta las 10, 11 de la noche trabajando,

Por lo cual ella se siente inspirada por mujeres que han logrado salir adelante a pesar de circunstancias adversas.

Catalina Salas es la primera mujer en presidir la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California.