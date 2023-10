70% de migrantes mexicanos en Tijuana son desplazados de la violencia: Enrique Lucero

Tijuana, BC.- En Tijuana hay casi cinco mil migrantes, de ellos el 70% son desplazados de la violencia de Michoacán, Guerrero, Jalisco y se van sumando los de Chiapas, quienes buscan el asilo humanitario de Estados Unidos para protegerse.

Así lo informó el director municipal de Atención al Migrante, Enrique Lucero Vázquez, quien dijo que es urgente que en esas regiones los gobiernos inviertan en seguridad y generar empleos donde legales en los cuales se les garantice protección.

No es posible que las personas sigan huyendo por cuestiones de violencia y ya no te hablo de empresarios, si no ya hasta son pequeños empresarios que les llega el crimen organizado y les empieza a cobrar el uso de suelo", declaró.