70% de accidentes en industrias, por descuido de personal o falta de capacitación: SMI

Tijuana, BC.- La gran mayoría de los accidentes en industrias locales se debe a descuidos de trabajadores, uso de mala técnica o poca capacitación, comentó el director general de Servicios Médicos Industriales (SMI).

Rodolfo Valtierra Picos mencionó que el 70% de los incidentes que sufren los colaboradores en sus espacios labores se deben a los factores antes mencionados, que en parte está relacionado a una supervisión inadecuada.

“Realmente se centra en no poner atención o porque no lo capacitaron bien y no recibió vigilancia, estadísticamente sucede en empresas donde hay un proceso que se considera de alto riesgo”, afirmó el miembro de SMI.

808 accidentes en la industria manufacturera de Tijuana

Con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se han presentado 808 accidentes de trabajo en la industria de la manufactura de Tijuana, el 61.53% de los casos del sector pero a nivel estatal.

En cuanto a accidentes laborales, considerando todos los sectores, los presentados en la industria de la manufactura abarcan el 68.18% de los incidentes totales, 808 de los mil 185 reportados por la STPS.

Con respecto al 30% de los accidentes restantes, indicó Valtierra Picos, estaría relacionado a factores directos con las maquinarías, es decir, por alguna situación estructural o de infraestructura que provocó fallo en el equipo.

Rodolfo Valtierra Picos, director general de Servicios Médicos Industriales (SMI). Foto: Emmanuel Castañeda

70% de los accidentes son prevenibles

El director general de SMI puntualizó que el 70% de incidentes es prevenible, pero es necesario que se combine la disposición de los colaboradores como de la supervisión de los altos mandos o encargados de áreas.

Valtierra Picos enlistó a las industrias metalúrgicas, madereras, así como todas aquellas que trabajan con soldadura o químicos en sus procesos las que mayor riesgo existe de tener algún percance.

No hay trabajo que tenga riesgo en el mundo, pero sí está dividida las empresas que por el proceso y grado tienen una prima de riesgo alta”, agregó el director general de la empresa de servicios médicos.

Accidentes graves

Sobre la tasa de accidentes de alta severidad, Valtierra Picos puntualizó que la industria maquiladora no se tienen índices de percances que comprometan extremidades o las propias vidas de los trabajadores.

Refirió que de los 5 mil pacientes que SMI ha atendido durante el año, solamente el 8% se presentaron por algún accidente laboral, mientras que el resto fue para dar atención médica a los trabajadores y sus familias.