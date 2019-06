65% de las empresas o negocios se agregaron al estímulo del IVA

Alrededor del 65 por ciento de las empresas o negocios de Tijuana se han adherido al estímulo fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), estimó el presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional.



José Antonio Melgar Díaz recordó que la fecha límite para aplicar al estímulo en la Zona Libre era el 7 de febrero, sin embargo, debido a una prórroga el plazo vencerá el próximo 30 de junio.



Agregó que esta ampliación para alcanzar al decreto ha tenido buenos resultados al menos en Tijuana, puesto que se ha visto un mayor número de empresas solicitando la reducción del IVA del 16 al 8%.



“Es por cuestiones de competitividad, trasladar el 8 por ciento de la tasa contra un 16% lo hace más fuerte, porque repercute en el consumidor final”, indicó.



A pesar de que representa un beneficio directo para empresarios y comerciantes, señaló que existen quienes no se han movido para pagar un impuesto menor.



“Muchos dicen yo no le voy a mover o no cumplo con los requisitos, otros que tienen el mercado tan cautivo que no necesitan hacer una modificación”.



Remarcó que el estímulo al IVA representa algo diferente de lo sucedido con el Impuesto sobre la renta (ISR), que no tuvo mucho éxito y la mayoría de las empresas no lo consiguieron.



La parte del Impuesto sobre la renta es un tanto limitado, añadió, hay mucho requisito y eso no lo hace atractivo para las empresas.



Cuando hacen el análisis sobre el ahorro o beneficio que tienen con relación a lo que deben proporcionar a la autoridad, mencionó, algunos han optado por no apegarse.