55% de interesados en comprar vivienda, van por las de interés social: AMPI

Tijuana, BC.- Hasta la fecha, donde hay más demanda por parte de compradores sigue en el mercado de interés social, pero a la vez es la que más rezago tiene, comentó el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (AMPI).

Carlos Bustamante Mora mencionó que entre el 50% y 55% de la población que se encuentra interesada en adquirir una propiedad en el municipio busca, específicamente, viviendas asequibles o también conocidas como “populares”.

Detalló que esta población “demandante” englobaría a quienes trabajan y percibe una cierta cantidad de veces el salario mínimo, desde tijuanenses y connacionales hasta migrantes provenientes de otros países.

La demanda está satisfecha en las viviendas de tipo medio, residencial y residencial plus, pero sigue sin estar cubierta en la parte de la pirámide más baja, viviendas de precios menores a los 450 mil pesos”, agregó.

Demanda de viviendas de interés social

Bustamante Mora precisó que la demanda de este tipo de viviendas no se puede ubicar sobre una zona en particular, ya que solo se podrían albergar en zonas donde el desarrollo urbano no haya llegado por completo.

“Empieza, más bien, en la factibilidad para que el terreno dé la cantidad de viviendas y que el precio del terreno y el costo de la infraestructura abone para generar productos en un precio no mayor a 400 mil pesos”, dijo.

Por deducción, señaló el presidente de AMPI, polígonos como la Zona Río, Playas de Tijuana, La Mesa y La Cacho se descartan al ya no contar con las condiciones necesarias para la creación de vivienda asequible.

Plan Estatal de Vivienda

Bustamante Mora refirió que aunque el Plan Estatal de Vivienda ha generado algunos incentivos, particularmente en Tijuana, el grueso de la satisfacción de la población con menores ingresos sigue pendiente.

Afirmó que no se han presentado imprevistos en el mercado inmobiliario, asegurando que la actividad económica en el sector ha seguido la misma tendencia de compra y venta planteada desde enero del presente año.

Rangos de precio actuales

La vivienda popular o de interés social, compartió el presidente de AMPI, sigue costando entre los 500 mil y 800 mil pesos en Tijuana, mientras que las viviendas de precio medio están entre los 800 mil y 2 millones de pesos.

Bustamante Mora indicó que los patrimonios catalogados como “residencial normal”, van entre los 2 millones y 5 millones de pesos, y las “residencial plus” por encima de esos precios.