45 mil se han vacunado contra la influenza en centros de salud de Tijuana, Tecate y Rosarito

Tijuana, BC.- En los primeros 25 días de iniciada la temporada de vacunación contra la Influenza, la Secretaría de Salud del Estado reporta que, en los Centros de Salud de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, han aplicado ya un total de 45 mil dosis; invitan a la población a que acuda a pedir su aplicación.



“Ha sido una instrucción precisa que se esté inmunizando a los grupos vulnerables, como son niños menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades inmunosupresoras, para lo cual se continúan implementando diversas estrategias”, expresó la jefa de la Jurisdicción de Servicios de esta región, Dra. Remedios Lozada Romero.

La Influenza es una enfermedad curable si se acude de forma temprana al médico, por ello se invita a la población a no auto medicarse o dar algún fármaco a los menores sin la previa supervisión de un profesional de salud; los síntomas de esta enfermedad son muy parecidos a los de otras, como son fiebre mayor de 39 grados, malestar general, dolor de cabeza y garganta.



La funcionaria agregó que no existe mejor medicina que la preventiva, es por ello que se exhorta a la comunidad aplicar medidas de protección como cubrir bien nariz, boca y oídos, al salir de madrugada o en la noche, además de evitar los cambios bruscos de temperatura.



También es importante mantener acciones como el lavado de manos frecuente, evitar el contacto con personas enfermas, no acudir a lugares de alta concentración, en caso de toser o estornudar cubrirse con la parte interna del codo y de tener síntomas de una infección respiratoria acudir con un médico para que evalúe la condición del paciente.



La Dra. Lozada Romero explicó que las infecciones respiratorias agudas, como la Influenza, se pueden complicar convirtiéndose en bronconeumonías y neumonía, por esta razón se refuerzan los Centros de Salud con los medicamentos necesarios.