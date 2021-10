1 muerto y 13 capturados nadando a través de la frontera de Estados Unidos en San Diego

Tijuana, B.C.- Una persona murió y otras 13 personas fueron sacadas del Océano Pacífico después de que un gran grupo intentara cruzar la frontera entre Estados Unidos y México nadando alrededor de una barrera en San Diego, dijeron funcionarios del gobierno.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo en un comunicado el sábado que los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos fueron notificados justo después de las 11:30 p.m. del viernes 29 de octubre que aproximadamente 70 personas trataron de nadar desde Tijuana a los Estados Unidos en el Parque Estatal Border Field.

Los agentes que respondieron encontraron a una mujer que no respondía y que se cree que es del grupo e intentaron RCP, dijeron las autoridades. Fue declarada muerta alrededor de las 12:30 a.m. La mujer no fue identificada de inmediato.

La Patrulla Fronteriza dijo que los agentes detuvieron a 36 ciudadanos mexicanos adultos, incluidas 13 personas que fueron sacadas del agua por la Guardia Costera de Estados Unidos. Todos fueron llevados a una estación cercana de la Patrulla Fronteriza para su procesamiento.

Múltiples agencias continuaron buscando en el área, incluido el Departamento de Bomberos de San Diego y los Parques Estatales de California. Las autoridades no reportaron heridos.

La oficina de responsabilidad profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos estaba investigando.