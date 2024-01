1 de cada 3 denuncias en BC son virtuales

Tijuana BC.- Desde su apertura en abril de 2023, el Centro de Denuncia Tecnológica de la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido el 32% las solicitudes en Baja California.

Sonia López Urrea, directora General de Atención Ciudadana y Justicia Alternativa Penal de la FGE detalló a la fecha suman 187 mil 294 denuncias presentadas ante la dependencia.

Mientras que de manera presencial se interpusieron 126 mil 851 denuncias, de forma virtual, es decir a través del Centro de Denuncia Tecnológica, ya suman 60 mil 443 atenciones en alrededor de 9 meses.

A partir del 4 de abril del 2023 se implementó el Centro Estatal de Denuncia Tecnológica, el cual te ofrece la modalidad de video denuncia, para ser atendido por un agente del ministerio público con la misma validez jurídica que una denuncia presencial”

Explicó.

El proceso

El proceso inicia con el llenado de un formulario con datos generales del denunciante, expuso, a continuación se recaba la declaración y se envía una constancia de recepción de denuncia y número de carpeta a la vez que se informa de la unidad de investigación que recibirá el caso.

“Existen 28 operadores adscritos al Centro Estatal de Denuncia Tecnológica, de los cuales pueden recibir denuncias de todo el estado, mientras que a nivel estatal se tienen 61 elementos de forma presencial”, enfatizó.

López Urrea detalló que los tres tipos de delitos que más se denuncian son amenazas, lesiones y daño en propiedad ajena.

“Ya no existe pretexto para no presentar denuncia, estamos aquí para atenderles con un trato digno y humano”, concluyó.

Les toma tiempo

De acuerdo a sus propias experiencias, ciudadanos aseguraron tardar más de una hora y media en realizar una denuncia.

Natalia Padilla compartió que está siendo víctima de amenazas, por lo que levantó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

“Hay una persona que viene del Sur del País hacia Tijuana, siento que me va a hacer daño, así que pretendo levantar una orden de restricción para que no se me acerque”, manifestó.

Se sienten inseguros

Indicó que tuvo que pedir un día de descanso en su trabajo para hacer este proceso porque se siente insegura.

“Me robaron mi celular donde estaba mi identificación y mi dinero, en este momento estuviera en clases en la universidad”, explicó Christina Hernández.

Por su parte, Jimena Ortiz fue por segunda ocasión a la FGE para ver cómo va el expediente de la denuncia de fraude que presentó con anterioridad en la dependencia.

“El día que descanse lo utilizó para continuar con mi denuncia, la primera vez por el flujo de personas que había tarde dos horas en dar mis declaraciones”, comentó.

Amenazas telefónicas

Marco Sánchez empezó a recibir amenazas telefónicas donde le advertían que le harían daño, por lo que prefirió ir a la Fiscalía General del Estado y levantar su denuncia, tomándole un día de su trabajo.

Sonia López Urrea, directora General de Atención Ciudadana y Justicia Alternativa Penal de la FGE, señaló que las personas tardan alrededor de 20 minutos a una hora realizando una denuncia.

“Los ciudadanos llegan, se registran en una bitácora para subsecuentemente pasar con un agente del ministerio público, el cual la entrevista para saber lo que quiere denunciar”, aclaró.

Periodo de tiempo

Indicó que el periodo de tiempo puede tardar desde un periodo de 15 a 20 minutos como un choque de un vehículo que es más técnico, pero casos violencia familiar o delitos de alto impacto duran alrededor de una hora.

“Se ha reducido el tiempo de espera, anteriormente eran de tres a cuatro horas por una denuncia, ya que no se contaba con las herramientas”, subrayó.

López Urrea detalló que es un mínimo las personas que desisten de realizar una denuncia, puesto que se les da seguimiento en sus casos.

Medida positiva

Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, destacó que es bueno que la FGE aproveche la tecnología para recibir denuncias.

“La autoridad tiene que facilitar la posibilidad que el ciudadano presente una denuncia y si es vía electrónica mucho mejor”, argumentó.

Destacó que aun así hay delitos que no se denuncian por el temor a represalias como amenazas y extorsión o por el tema de perdida de tiempo en el momento de presentar una denuncia.

“Para presentar una denuncia no se puede efectuar en un periodo tan corto como una hora, la experiencia de forma presencial es de tres a cuatro horas”, explicó.

Quijano Sosa recomendó a la gente presionar a la autoridad para que las denuncias se realicen de forma más ágil y rápida.