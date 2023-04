Registra poca afluencia de bañistas en Playas de Tijuana

Tijuana, Baja California.- Se registró poca afluencia de bañistas en Playas de Tijuana este domingo 16 de abril, a pesar de los altos índices de contaminantes en el agua, personas continúan sin obedecer las indicaciones de seguridad.

El último muestreo de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA) realizado el jueves 13 de abril, la calidad de agua en El Faro, señaló 19 mil 863 de enterococos en una muestra de 100 mililitros, cuando el estándar es de 200 enterococos, esto según la Coepris.

En un ambiente de música en vivo, familias aprovechando el último día de las vacaciones de Semana Santa y una temperatura fría, Playas de Tijuana recibió a algunos residentes y turistas, que disfrutaban de una caminata y aprovechaban para comprar algunos productos de los puestos que se colocaron sobre el malecón.

“La contaminación está muy fuerte, Tijuana no tiene medidas para cuidar lo que es natural, aparte la gente tiene mucha culpa, porque si fuera más limpia, aunque estuviera la playa contaminada, puedes usar la arena, sin pisar cochinada, no recogen su basura”, manifestó Liliana del Río.

Recalcó que a los visitantes de las playas no les da miedo los altos niveles de contaminación, puesto que a pesar de que los salvavidas dicen que no se metan al mar, la gente no sigue las indicaciones.

Al rato se ven las consecuencias, los papás no están al pendiente de sus hijos, si te dicen que no te metas a la playa, no te metes. Vigilancia hay mucha, a mí me consta, lo que pasa es que la gente no entiende, es lo malo”

agregó.

Comerciantes denuncian pérdidas

El comerciante de Playas de Tijuana, Rubén Márquez, sentenció que a raíz del deslave en la carretera hacia Playas de Tijuana, a la altura del Cañón del Matadero, sus ventas se han visto afectadas en esta Semana Santa.

“La gente casi no ha estado entrando a la zona, comparado con semanas anteriores, mis ventas disminuyeron un 50%, se refleja en la bolsa. Para venir a trabajar aquí el gasto es el mismo, en gasolina, en comida, pero la ganancia no es lo mismo”, aseguró.

Duda que la obra del Cañón del Matadero dure los seis meses que indican las autoridades estatales y municipales para la obra de reparación, dijo, el tiempo es bastante y teme por su negocio.

“Pagamos y ayudamos en la limpieza de la playa, barrer, limpiar, recoger lo que tira la gente que viene a la playa, eso no nos lo pagan, es una ayuda que le damos al gobierno, y el gobierno nos permite que trabajemos aquí”, concluyó.

Claudia León