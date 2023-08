Policías encubiertos protegen de asaltos en transporte

Tijuana, B.C.- Policías encubiertos abordan las unidades del transporte público para evitar que los chóferes y pasajeros sean asaltados en Tijuana, informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Baltazar Gómez Ruiz anunció que el protocolo fue aprobado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) ante los reclamos y denuncias de los conductores del transporte público que han sufrido atracos en Santa Fe, Playas, Otay y otras colonias.

Confió que el protocolo se implementa las 24 horas de lunes a viernes y está abierto para los taxis libres y diferentes compañías transportistas de camiones o taxis.

Te puede interesar: Recomienda paramédico a padres no llevar menores al concierto de Peso Pluma

“Hay un reclamo por parte de los compañeros en la modalidad de taxi libres que están haciendo asaltados en antes solo era en la Zona Este de Tijuana, pero también se han presentado reportes en Santa Fe, Playas, Otay”, declaró el secretario.

Afirmó que junto con la SSPC municipal están otras estrategias para protegerse con el apoyo de los municipales y chóferes.

Afortunadamente no se han presentado asaltos en este tiempo en donde van encubiertos los agentes, pero traemos otras tácticas que vamos a implementar que no se las podemos comentar para que los asaltantes o maleantes no se den cuenta de las medidas que vamos a tomar para podernos avisar entre compañeros y que nosotros mismos podamos acudir cuando algún compañero lo están asaltando”, expresó Gómez Ruiz.