Montserrat Caballero visitó a mujeres del Cotrrsa en día de reyes

Tijuana, Baja California.- “Queridos Reyes Magos, el año pasado no me porté bien, sin embargo se me ha dado más de lo que creo que me corresponde. Les quiero agradecer por esta nueva oportunidad de vivir diferente” decía una de las cartas que leyó la Alcaldesa en un evento realizado en el IMCAD.

Con motivo de festejar el Día de Reyes, Montserrat Caballero visitó a las mujeres que forman parte del programa que ofrece la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación y Reinserción Social del Adicto (Cotrrsa) para partir la tradicional rosca y hacer entrega de regalos.

En compañía del Secretario de Bienestar, Gerardo López Montes y Vianey Robles Hernández, directora del Instituto Municipal contra las Adicciones, la Primera Edil leyó algunas de las cartas que las usuarias hicieron a los Reyes Magos pidiendo obsequios, como abrigos, zapatos y juguetes.

Mujer se reencuentra con su hija

Continuó con la entrega de regalos, una de las mujeres en proceso de recuperación recibió la visita de su hija en el convivio, que fue uno de sus deseos en la carta que escribió para los Reyes Magos.

Sabemos que mucha gente enfrenta las adicciones y no lo hace público, pero cuando uno comete un error en la vida afecta a la familia y a la persona misma, declaró.

Reconocerlo tiene un valor doble, pues todos podemos caer en esas situaciones y dejarlo nos convierte en alguien más fuerte y más valioso”

agregó Caballero Ramírez.

Parten rosca

Mencionó que el programa a cargo de la directora Robles Hernández, es más amplio de lo que muchos ven, puesto que cada una de las mujeres que reciben ayuda representan familias enteras.

Durante el evento, se repartió la rosca de reyes entre las mujeres internadas en el IMCAD, también hubo oportunidad de que la alcaldesa conviviera con ellas y se tomaran fotografías.