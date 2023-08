Mexicano se reencontrará con su papá en Estados Unidos

Tijuana, B.C.- Después de 20 años, Jorge se reencontrará con su padre que vive en Estados Unidos de manera segura, gracias a que podrá iniciar su proceso de asilo humanitario en ese país.

Las autoridades migratorias lo citaron en la garita de El Chaparral, a quienes presentó su pase del sistema de CBP One para confirmar que realizó el trámite de manera legal.

Extorsión

Para esto, Jorge debió esperar dos meses debido a que dicho sistema es muy demandado y para algunos complicado de utilizar.

Te puede interesar: Reportan nuevo deslizamiento de tierra en la colonia Camino Verde

Estoy feliz por ver a mi familia, no hay palabras. Me siento muy bien, me estoy despidiendo de mi tierra, espero que no sea por mucho tiempo, mientras trato de arreglar una situación legal, ver a los que están del ‘Otro Lado’”, expresó Jorge, de 40 años.

Es originario de la Ciudad de México, de donde huyó porque extorsionadores le exigían dinero a cambio de conservar su negocio y aunque denunció temió por su seguridad.

“Presenté la denuncia, nunca me hicieron caso… Llegaban al negocio y me pidieron el dinero, yo nunca tuve una prueba fehaciente, una prueba real, en el ministerio público siempre fue mi palabra contra (la de ellos) y nadie me hizo caso. Mi temor fue que lejos de los chantajes o de la extorsión fuera pasar algo más”, dijo Jorge.