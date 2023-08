Mamá viaja de Durango a Tijuana para buscar a su hijo Pedro Yair

Tijuana, B.C.- La señora Rosa María Hernández viajó de Durango a Tijuana para buscar a su hijo Pedro Yair Balderas Hernández, quien desapareció el 27 de julio de este año.

La última vez que los vieron su novia y tíos fue en el Fraccionamiento San Pedro, de la Zona Este de Tijuana.

Eso alarmó a la señora Rosa María, quien a pesar de las complicaciones viajó de urgencia a esta ciudad fronteriza para tener noticias de su hijo.

Ya recorrió el fraccionamiento y colocó posters con la imagen de su hijo, mientras que sus familiares denunciaron la desaparición de él en la Fiscalía General del Estado, en donde le asignaron a un agente, pero han tenido resultados todavía.

Te puede interesar: Policiaca Tijuana: Atropellan a oficial de tránsito en libramiento Rosas Magallón



"Me dicen que a la mejor a mi hijo me lo mataron porque en esa zona (del fraccionamiento) está peligrosa", expresó la señora Hernández.

Contó que su hijo Pedro Yair tiene 19 años de edad, era trabajador de una fábrica, pero dos semanas antes de su desaparición estaba desempleado.

Nunca me imaginé esto, me dicen que a la mejor mi hijo esté involucrado con ‘ellos’. Yo no busco culpables, yo busco a mi hijo y lo quiero encontrar”, subrayó la mamá.