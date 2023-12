Lamentan el uso de la pirotecnia, a pesar de estar prohibida en Tijuana

Tijuana, B.C.- Integrantes de la asociación civil Abogados Animalistas México lamentaron que el 24 Ayuntamiento de Tijuana incumpla con la prohibición de la pirotecnia, la cual en esta Nochebuena y Navidad provocó la desaparición de mascotas y una contingencia ambiental en Tijuana y Mexicali.

La licenciada Carmen Villareal Alberich recordó que desde diciembre del año 2019 se condenó el uso de fuegos artificiales. Sin embargo, el ayuntamiento a través de sus propios eventos masivos y conciertos los sigue utilizando.

Las consecuencias las tenemos evidentemente en una sociedad que normaliza el uso de la pirotecnia y que sabe que no va a ser sancionada, hasta ahorita no tenemos una sola sanción por uso de pirotecnia. Sí hay decomisos y aseguramiento de material explosivo que está en puntos de venta, pero no hay una sanción a quienes utilicen la pirotecnia”, declaró.