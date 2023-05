Inseguridad es una problemática constante para los comerciantes en Tijuana, aseguran

Tijuana, Baja California.- La inseguridad es una problemática constante para los comerciantes en Tijuana, el delegado de zona Centro manifestó que son pocos los establecimientos que cuentan con cámaras de seguridad para detectar a los maleantes en dicha demarcación, por lo que recomienda utilizar el Botón de Emergencias para mitigar estas situaciones.

El porcentaje de establecimientos en zona Centro con cámaras de seguridad es realmente bajo, en la avenida Revolución tenemos un buen número, y justamente con la Cámara de Comercio han sido partícipes y donadores de algunas cámaras para estos servicios, esto nos ayuda mucho, y es seguir promoviendo estas herramientas”

señaló Héctor Reginaldo Riveros Moreno.

Inseguridad

Relató que a pesar de que es una situación que no se puede controlar en su totalidad, se trabaja en coordinación con los empresarios, los ciudadanos y la secretaría de Seguridad para disminuir los índices de inseguridad que se presentan en la zona.

“Quiero hacer énfasis en la necesidad de que todos hagamos uso y traigamos en nuestro teléfono la aplicación que se ha puesto a disposición de los ciudadanos, en las reuniones que he tenido con comerciantes y ciudadanos, hay personas que no lo tienen o que no lo usan, el botón es el mejor elemento que tenemos”, expuso.

Han hecho pruebas con los comerciantes donde se sorprenden por la rapidez de la atención que ofrece la aplicación, agregó, por lo que el aplicativo es una herramienta fundamental al momento de cualquier situación que pudiera relacionarse con hechos delictivos.