Festejan el Día del Estudiante agradecidos

Tijuana, B.C.- Después de la pandemia del Covid-19 para los alumnos de preparatoria la motivación de parte de sus padres y profesores es de vital importancia para seguir con su preparación rumbo a la universidad.

En el Día del Estudiante, Ana Lara González y Jorge Mijares Villa Velázquez, alumnos del sexto semestre en el Plantel II del Conalep, dijeron ser conscientes del esfuerzo que hacen sus familias para costear su educación, por lo que se sienten estimulados para convertirse en profesionistas y retribuirles el apoyo incondicional.

Ana, quien egresará como técnica en Alimentos y Bebidas, platicó que en su última etapa como bachiller logró recuperar su promedio de 9, el cual había bajado a seis en semestres anteriores porque las clases virtuales no resultaron de su interés.

Ahora concursará en el examen de selección de nuevo ingreso a UABC, en donde desea estudiar sicología.

Estoy muy feliz en este semestre, ya que particularmente no me iba bien en las calificaciones antes la secundaria, pero mejoré mucho cuando entré a la ‘prepa’ y más cuando entramos a presenciales. Ahora estoy por presentar el examen para la carrera de sicología y sinceramente me siento un poco nerviosa pero tengo el presentimiento de que sí pasaré el examen”, expresó González.