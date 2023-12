En Tijuana todavía no está disponible la vacuna Pfizer contra el Covid-19

Tijuana, B.C.- A pesar de que la compañía farmacéutica Pfizer anunció la venta de la vacuna contra el Covid-19 en el País, en Tijuana todavía no está disponible, de acuerdo a un recorrido realizado en varios establecimientos de este rubro.

La empresa informó que estaría en Farmacias Benavides, Farmacias del Ahorro, Farmacias San Pablo y Farmacias Guadalajara, entre otras.

En la primera, en su línea de atención se avisa que la inmunización tendrá un precio de 899 pesos, el biológico es Pfizer y está disponible para niños y adultos. El precio también incluye la aplicación y un analgésico.

Al respecto, el secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, aseguró que las empresas farmacéuticas locales no solicitaron la vacuna, por la poca demanda que podría tener de parte de la población.

En Baja California no ha habido solicitud de las farmacias locales. Siento que saben que aquí no habrá una gran demanda de esas vacunas, porque la mayoría de las personas que no quisieron la vacuna que nosotros estamos aplicando se la pusieron en Estados Unidos", declaró.