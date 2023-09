Baila Gloria con Alejandro Fernández en el escenario de Las Vegas

Tijuana, B.C.- Sin planearlo Gloria González bailó el ‘Son de la Negra’ y otras canciones con el cantante Alejandro Fernández en un concierto masivo que ofreció en Las Vegas.

Relató que su intención solo fue disfrutar del espectáculo, pero en una de esas se puso su falda mexicana de color rojo y colores llamativos y desde lejos logró captar la atención del artista.

Cuando el mariachi tocó el Huapango de Moncayo, González se colocó en uno de los pasillos y empezó a bailar y a recibir el aplauso del público mientras Alejandro regresaba con el nuevo vestuario y a dar el Grito de Viva México para conmemorar el Día de la Independencia, el 16 de septiembre.

Alejandro Fernández animó a Gloria a subir al escenario

La bailarina aprovechó que las personas de seguridad se descuidaron y desde la zona del público en general llegó a colarse a la zona VIP.

Entonces Alejandro se acercó mucho, los asientos que estaban en la orilla se desocuparon porque la gente se paró a tomar fotos. Veo unas sillas vacías y me subí, ya estaba muy, muy cerca del escenario. Alejandro empieza a dar el grito qué viva México, llovieron los papelitos, fue una euforia muy grande, entonces lo único que hice fue levantar la falda roja con listones de colores, empecé como pájaro en celo (extender la falda) y obviamente me miraba en medio de la zona donde estaba VIP”, recordó.

Alejandro Fernández animó a Gloria a subir al escenario y bailar tres canciones, el público también se emocionó con ella y su esposo todavía más.

“Creo que en realidad lo que causó tanta emoción de la gente fue ver la emociؚón de él porque creo que no se esperó que yo trajera el vestuario. Creo que me quiso subir como un símbolo patriótico, como cuando agarran una bandera. La expresión de él con su mirada fue de ‘dale’, fue un segundo, lo único que pensé fue en no quedarme parada y me puse a faldear”, expresó Gloria, de 40 años de edad y 37 de trayectoria en el baile.

“El regalito que Alejandro me dio cuando se iba a bajar (del escenario) me dio un abrazo y me dijo ‘gracias es tu escenario’. En ese momento se cambió de escenario y empezó el ‘Son de La Negra’, que es un himno para un folclorista y respiré y empecé a zapatear y faldear”, agregó.

Gloria Sánchez en alguna ocasión fue parte del grupo de bailarines en un concierto que ofreció Juan Gabriel en Tijuana para presentar la canción La Frontera, pero esa vez sí fue planeado.