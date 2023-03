Tijuana, B.C.- Amenazan transportistas con bloquear la garita de San Ysidro y de Otay, están en desacuerdo con el proyecto de transporte masivo que el gobierno del estado implementará sobre el corredor Agua Caliente.

Cientos de taxistas se reunieron en el Instituto de Movilidad del Estado para exigir a las autoridades una respuesta ante la desconformidad de las unidades que brindan su servicio en el bulevar. Al no ser atendidos por autoridades del gobierno del estado, declaró Víctor Manuel Sánchez González, secretario general de taxis rojo y negro, el gremio de taxis podría bloquear la garita internacional de San Ysidro y de Otay el día 10 de marzo.

Choferes de taxis rojo y negro círculo blanco, rojo y negro, y otros gremios de taxistas, se unieron en una caravana con dirección al IMOS, en la mañana del 9 de marzo, para mostrar su oposición al nuevo sistema de transporte, Joaquín Baltazar Sanabria, secretario general de los taxis rojo y negro círculo blanco, mencionó que son alrededor de 1 mil 500 familias las que serían afectadas si el decreto continúa.

La autoridad no ha querido dialogar con nosotros, el último gran atentado y de veras que no tienen corazón ni alma, ese decreto despoja a miles de trabajadores de sus empleos, a los inversionistas de sus unidades, y a los permisionarios de su patrimonio familiar”, dijo.

Le piden a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que dialogue con ellos, pues no tienen conocimiento del proyecto, y les den la oportunidad de explicarle que desconfían de la empresa “Transporte Masivo Sustentable”, a los cuales tachan de fraudulentos.

Señaló que la gobernadora dijo que de los 800 taxistas que brindan servicio en el corredor, 650 ya firmaron para ser parte del proyecto, mientras que el director de IMOS, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, sostiene que son 453 el total de los transportistas.

“Varios compañeros ya fueron de otras organizaciones para ver el proyecto y les dijeron que no lo tenían, le están mintiendo a la gobernadora. ¿Por qué están presionando a los permisionarios a que firmen? Si ya tienen más del 80%, con eso arranquen. Ocupan que los permisionarios firmen y no les vamos a firmar, y los que han firmado, han sido obligados”, enfatizó.

Se suman a la manifestación, señaló el representante de la Alianza Transportista de Tijuana, Antonio Carrillo Portillo, son aproximadamente 12 agrupaciones las que apoyan la manifestación y que no están de acuerdo con el nuevo sistema de transporte masivo.

“Ahorita son los rojos y negro, y después, sigue otra ruta, ellos mencionan que está impactada, ese es el pretexto para sacar decretos, y los van a sacar ruta por ruta, eso es lo que se viene”, dijo.

La caravana es el resultado de la negativa de Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director de IMOS, y de la mandataria estatal, de no recibir a los taxistas, y además de la exigencia de que se muestre la cantidad real de los afectados.

“¿Qué queremos? Queremos ser tomados en cuenta, ¿qué queremos? Que nos inviten al pastel, pero bien, no que nos engañen, nos invitan a ser socios de una deuda que el día de mañana, el mes que viene, nos va a decir “señores, no hay dinero porque fue tanto del pago de los camiones, fue tanto de la administración, fue tanto de mantenimiento, no les toca más que un peso”, no señores, lo único que pretenden es despojarnos y crea un monopolio”, aseguró Sánchez González.

En Mexicali también se presentó una manifestación por parte de transportistas que no han sido escuchados por el gobierno, agregó, lo que significa, que el titular del IMOS, no está haciendo bien su trabajo.

Manifestó que, al igual que en la capital del Estado, los taxistas de Tijuana exigen la renuncia del director del instituto, ya que engaña a la gobernadora.

Testimonios

Otros gremios de taxis de ruta se unieron a la caravana, Alberto Pérez, chofer de Taxis Dorado Y Blanco, alertó que el decreto emitido por el estado, yo no contempla al sistema de movilidad del taxi de ruta en la región, por lo que supone que el servicio desaparecerá en un futuro.

“Están trasgrediendo los derechos de los transportistas, por eso es el apoyo. El proyecto no es malo, lo malo es que nos dejan fuera del proyecto, vamos a participar según ellos, pero con sus cláusulas”, comentó.

Son más de tres familias por cada permiso, aseguró Griselda Dueñas, permisionaria de una unidad de taxi rojo y negro.

“Mi mamá tiene 87 años y de esto se está manteniendo, yo voy para los 70 y también me mantengo de esto, así que no nos vamos a dejar, y no estamos viendo nomas por nosotros, también por nuestros choferes, y los que invirtieron en su urvan” expresó.

El gobierno desconoce de qué manera va a afectar a cientos de familias, dijo Concepción Ramírez de López, concesionaria de taxis rojo y negro desde hace 40 años.

“A esta edad que tengo, que tengo 83 años, ¿cree que me van a dar un empleo? Si me lo quitan, ¿qué hago? ¿Voy a robar? La gobernadora es incoherente, está enferma mentalmente porque no se pone a pensar que yo dependo de eso, ¿y el chofer que lo maneja? ¿Que no tiene familia?”, aseveró.

El motivo de la manifestación es para defender sus derechos como trabajadores, reiteró Eleazar Corrales, chofer de una unidad rojo y negro desde hace 9 años, están sacando a los taxistas de un terreno que les pertenece.

“No somos 100, somos más de 2 mil personas que vamos a participar en esta manifestación, vamos a hacerlo y decirle al gobierno que esto va a durar lo que ellos quieran que dure, estamos cansados de tanto atropello de IMOS”, apuntó.

Les preocupa que los usuarios no tengan un servicio como el que les ofrecen los taxis rojo y negro, quienes, explicó, dan el servicio de 24 horas a los ciudadanos que lo requieren.

No se va a derogar

“Vamos a continuar en esta ruta, no se va a derogar porque 800 personas o menos están en contra, vamos a dar alternativas, no digo que no, pero el resto, los otros 2 millones de tijuanenses están contentos”, señaló la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Se les ha citado a los transportistas y estos no han acudido a las reuniones, manifestó, donde el objetivo es informar acerca del decreto y explicar las alternativas que tienen.

“Lo más importante es seguir beneficiando al ciudadano, que durante mucho tiempo se ha visto afectado por el tráfico, el número de automóviles y la falta de vialidades”, mencionó.

Continuarán convocándolos para que conozcan el proyecto y encontrar una solución ante las preocupaciones de los taxistas, sin embargo, remarcó, quienes más importan son los tijuanenses, que, en su mayoría, están de acuerdo con este decreto.