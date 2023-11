Trabajadores que realizan obras de Sedatu en Rosarito viven en precaria situación

Rosarito, BC.- Una situación desesperada es la que viven los trabajadores de las cuatro obras que la Sedatu construye en Rosarito, pues además de que viven en situaciones ínfimas desde hace cuatro semanas no reciben su salario, lo que ha provocado que muchos de ellos renuncien y que las obras estén prácticamente paradas.

Viven trabajadores de Sedatu en Rosarito en precaria situación

Uno de los encargados de la obra del parque J. Cruz Navarro en Primo Tapia, y quien pidió el anonimato por temor a represalias en su contra, explicó que de los más de 60 trabajadores que había, sólo quedan en promedio 16, muchos de ellos procedentes del centro y Sur del País.

Mencionó que no se sabe bien a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, pero ellos tienen la obligación de seguir trabajando, pues la empresa no se ha negado a pagarles, pero parece que hay problemas desde la federación, donde no ha fluido el recurso.

Renuncian por falta de pago

Añadió que en esa obra ya casi terminan, pero el personal se ha estado yendo por la falta de pago, e insistió que no se sabe cuándo podría llegar.

Otro trabajador explicó que viven en situaciones muy precarias pues ya no tienen ni para comprar comida y peor aún, pernoctan en un campamento que instalaron aledaño al mar por lo que el frío es intenso.

El improvisado campamento no cuenta con baños, pues se alzaron paredes de madera, pero no tienen con sanitarios, tampoco hay colchones, sólo una cama hechiza de madera y deben cocinar con leña, porque tampoco hay estufas.

Temen enfermarse por el frío

Los trabajadores mencionaron que casi no cuentan con cobijas y que el frío se ha intensificado en los últimos días, por lo que temen enfermarse, además sus familias están sin dinero y ellos a miles de kilómetros sin poder hacer nada.

En un recorrido realizado por las distintas obras, se pudo constatar que la presencia de los trabajadores es muy limitada y algunos de ellos expusieron que viven una situación igual que los de Primo Tapia y solo esperan que paguen sus salarios, que son a razón de 5 mil pesos semanales.

La Sedatu construye las obras del Parque Abelardo L. Rodríguez, Parque Cocina Central, Campo Deportivo El Profe y Parque J. Cruz Navarro.