Síndico de Rosarito cuestiona aprobación de 42 mdp para comprar terrenos

Rosarito, BC.- Para comprar terrenos que sean de utilidad pública, el Cabildo de Rosarito aprobó 42 millones de pesos pero “a ciegas”, ya que no se presentaron proyectos que justifiquen el monto aprobado, por ello la aprobación fue por mayoría de votos de Morena.

El Síndico, Jaime Ibarra, votó en contra de la propuesta ya que dijo, no hay una justificación en el punto de acuerdo por parte de la Oficialía Mayor, dependencia a la que se le transferirá el dinero aprobado.

Dijo que se desconoce si hay un proyecto para la adquisición de los terrenos porque no se presentó nada al respecto, por lo que no se sabe cuáles predios podrían ser sujetos a compra y con qué fin.

Jaime Ibarra, síndico de Rosarito. Foto:: Carmen Gutiérrez

Inaceptable que se desconozca justificación de aprobación

Ibarra Acedo dijo que si bien sólo se trató de la aprobación del presupuesto, resulta inaceptable que no se conozca cuáles podrían ser y con qué justificación, pues no se sabe por qué se asignaron 42 millones de pesos para esta causa, y no más o menos, y si es una prioridad para el gobierno.

Mencionó que se trata de una partida de nueva creación, porque no existía, pues al contrario en otros tiempos el ayuntamiento vendió terrenos de su propiedad.

Consideró que fue una decisión prematura, porque no se ofrecieron justificaciones para hacer la ampliación de presupuesto, que según se informó forman parte de un remanente del 2022, pero no hubo claridad.

El funcionario estableció que aunque se hayan aprobado estos recursos, la Sindicatura estará vigilante para que se cumpla con la ley y que los recursos se apliquen de manera responsable y bajo los marcos jurídicos que establece la misma ley.