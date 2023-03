Retenes por la Policía Municipal de Rosarito son anticonstitucionales

Rosarito, B.C.- Los retenes montados por la Policía Municipal de Rosarito son anticonstitucionales si no se justifica plenamente su presencia y ante las quejas que hay entorno a estos retenes, el Síndico Jaime Ibarra Acedo, hizo un exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para que se abstenga de realizar estas prácticas.

Detalló que la gran mayoría de las quejas se dan a conocer a través de las redes sociales, por lo que invitó a la gente a interponer su denuncia, en caso de que se consideren afectados, pues dijo que la ley es muy clara y no se pueden montar retenes solo para revisar documentación de los conductores.

Los retenes claramente no pueden ser y sólo se justificaría uno si hubiera una estrategia para frenar algún delito, si no queremos dar a la población un sentido de alarma como para indicar que estamos tan mal que se requiere hacer este tipo de revisiones, no lo hagan”, puntualizó.