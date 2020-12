Residentes de Punta Azul denuncian abusos de Grupo Aries

Playas de Rosarito.- Habitantes del fraccionamiento Punta Azul en Rosarito, denunciaron abusos por parte del Grupo Aries desarrollador del proyecto, ya que pretenden obligarlos a pagar una mensualidad de 120 dólares mensuales por el mantenimiento, sin que se tengan los servicios públicos que se prometieron.

Oscar García, integrante de la asociación de colonos del lugar, explicó que cuando se adquirió la propiedad se les indicó que pagarían 20 dólares por mes por concepto de mantenimiento y que después, la cifra aumentaría un 3% una vez que estuvieran todos los servicios como agua, drenaje y pavimentación, algo de lo que aún carecen, pero de buenas a primeras les aumentaron la cuota a 120 dólares mensuales.

Explicó que los quieren obligar a cubrir ese costo o que si no se vayan a una colonia popular, porque eso cuesta vivir ahí, incluso cuatro de ellos fueron demandados por parte de los desarrolladores por supuestamente extorsionar, pero consideró que es una manera de tratar de amedrentarlos, para que no reclamen todas las irregularidades que se cometen, pero eso fueron a la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Rosarito, pero no lograron que su demanda fuera escuchada.

Agregó que muchas de las personas que viven en ese fraccionamiento son méxico-americanos la mayoría de ellos pensionados, que compraron una propiedad para vivir en este País, gastando sus ahorros, lo que es injusto ya que incluso muchos de los que han terminado de cubrir el costo de la propiedad, no pueden escriturar porque los fraccionadores no han entregado la documentación y además pretenden que el trámite se haga a través de su personal y con costos muy altos, entre otras irregularidades que existen.