Repartirán 50 mil volantes a turistas con información vial en Rosarito

Rosarito, B.C.- Para advertir a los turistas y visitantes sobre el Reglamento de Tránsito y que eviten ser presas de posibles extorsiones policiacas, empresarios de Rosarito repartirán 50 mil volantes con información básica sobre lo que no se puede hacer al conducir un vehículo y qué hacer si son detenidos.

En reunión convocada por el Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito (CCE), en la que también estuvieron presentes representantes de organizaciones civiles, se externó la preocupación por las crecientes quejas en contra de policías municipales y de inspectores de la Secretaría de Movilidad de Rosarito.

A ese respecto, Gustavo Torres Ramírez, dirigente del CCE, expuso que hay preocupación por el sistema de extorsiones que aplica la policía y la enorme cantidad de autos remolcados y esa corrupción está afectando a la economía del municipio, no solo por los turistas sino también porque se extorsiona de la misma forma a los locales.

Español e inglés

Mencionó que como una medida, se acordó en conjunto con comerciantes, imprimir 50 mil volantes que serán repartidos en los principales cruceros de la ciudad por los propios representantes de las diferentes cámaras y asociaciones que conforman el CCE, además de comerciantes y trabajadores que se han sumado a esta causa.

Te puede interesar: Homicidios Rosarito: Asesinan a hombre cuando llegaba a su casa

Torres Ramírez refirió que los volantes sobre las medidas a tomar y el conocimiento del reglamento están escritos en inglés, pero también se hará en español e incluye un código QR para que se pueda tener acceso al Reglamento de Tránsito.

Detalló que las medidas que se recomiendan son no estacionarse en sitios para discapacitados que se marcan con el color azul, portar su licencia de conducir, no bloquear accesos a domicilios particulares ni comerciales que no lo permitan y respetar los hidrantes de bomberos, entre otros.

También se advierte que las multas solo deben ser pagadas en sitos oficiales o a través de tarjetas bancarias, si el agente cuenta con una terminal, pero bajo ningún motivo los policías deben quedarse con documentos personales.

Te puede interesar: Acuden 15% menos de turistas a Rosarito por Memorial Day que en 2022

El líder empresarial, señaló que con estas acciones se busca frenar las extorsiones policiacas que van en aumento, ya que se multa con cualquier pretexto, sin tener criterio al momento de una detención.

En la reunión también estuvo presente el coordinador estatal para los CCE, Carlos Jaramillo, quien anunció que hay avances para recuperar los recursos del Fidem y que se pueda utilizarlos en proyectos que beneficien a la comunidad bajacaliforniana.