Reditúa su amor por la mecatrónica

Rosarito, B.C.

El Matégoras es el proyecto tecnológico que obtuvo el primer lugar nacional en su categoría como Mejor Expositor, dentro del Arduino Day 2019 realizado en la Ciudad de México en el mes de marzo; su creador se llama Sebastián Emiliano González Montoya, estudiante de segundo grado en la Escuela Secundaria General Número 18, en Rosarito.

Emiliano tiene 14 años y aunque lleva poco tiempo de dedicarse a explorar la mecatrónica, ya que es el primer año que se implementa este club en su escuela, ahí descubrió que esto es lo que le apasiona y puso manos a la obra.

Así nació Matégoras, llamado de esa forma por la combinación de la Tabla de Pitágoras y su primer robot y sirve como un tablero para practicar las tablas de multiplicación, explica Emiliano González.

“La idea surgió cuando el profesor de matemáticas nos dijo que las tablas de multiplicar era lo que más se nos complicaba”, explica.

Este proyecto está programado con una placa Arduino, explicó, y es así como se crea el juego de mesa en el que dos equipos compiten para llenar la tabla de multiplicar, primero se corre el programa básico para revisar que todos los leds funcionen y después en una pequeña pantalla aparece la pregunta de los números a multiplicar y la respuesta se da con los números en el tablero, marcados con una luz led.

Este juego motiva una convivencia sana con el aprendizaje, apuntó, además al equipo ganador se le dan incentivos como horas libres, ver una película o ir un día sin uniforme a la escuela.

El desarrollo del proyecto tuvo una duración de dos meses y junto a él trabajaron otros alumnos que también son parte del club y por supuesto su profesor Yataro Loeza, su página se llama Yataro Maker Place, donde se ofrecen los tutoriales de los trabajos que se realizan en este club.

“Siempre he tenido este gusto por la mecánica, electrónica y programación, y ahora que se presentó en esta oportunidad en la escuela mi profe me invitó aunque yo no pertenecía al club de robótica, lo que ha sido muy bueno”, refiere.

El club de robótica de esta escuela está compuesto por quince alumnos y Emiliano ha ido a la cabeza en varios proyectos que ahí se han elaborado y otros que están en proceso, como un carrito con control de bluetooth a través de una aplicación de Android o un sistema de alarmas de luces led que podría alertar a personas con deficiencia auditiva en caso de un siniestro.

Su profesor de tecnología Yataro Loeza explicó que con la reforma educativa se dio la oportunidad de crear un club que fuera de importancia para los alumnos durante el presente ciclo escolar, y aunque él no estudió electrónica ya que es maestro de carrera, optó por crear el club de mecatrónica, utilizando tutoriales de Internet para elaborar los trabajos y Emiliano ha sido un gran apoyo para sacar adelante los proyectos.

Para el próximo ciclo escolar el club de robótica duplicará su número de participantes, debido a la demanda que presenta y Emiliano será el encargado de asesorar a los estudiantes de nuevo ingreso a este club.

El sueño de Emiliano ahora es estudiar mecatrónica, y alentó a los alumnos para intentar cosas nuevas y que nunca se queden atrás, aun y cuando piensen que no se puede hacer ya que creer es poder, así que se deben dar el lujo de intentarlo para saber si algo te gusta o no.