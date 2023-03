Permanece abierta playa centro de Rosarito a pesar de las advertencias de contaminación

Rosarito, Baja California.- Sin letreros de advertencia por contaminación, permanece la playa centro de Rosarito, la más contaminada del País desde diciembre pasado, por lo que la actividad en este espacio transcurre de manera cotidiana e incluso personas se meten a bañar al mar, sin considerar los riesgos que esto pudiera traer a su salud.



En esta playa el acceso está libre en el estacionamiento concesionado al DIF, es decir, hasta este viernes no se han tomado medidas para advertir a los bañistas sobre los riesgos de contaminación presentes en el agua.

Altos índices de enterococos

La Alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, minimizó los resultados dados a conocer por la Cofepris, que revela que tres de los cuatro puntos de medición presentan altos índices de enterococos en el agua, por lo que no son aptas para el recreo, asegurando que las playas que ahorita están más contaminadas, ni siquiera se puede acceder a ellas por la presencia de marea alta.



“Ahí la misma gente no podría ingresar porque la marea alta no lo permite, pero sí se van a poner letreros de advertencia”, explicó sin definir una fecha, aunque precisó que hay lugares donde la contaminación no esta muy fuerte y sí se puede acercar la gente, sin dar detalles de cuáles.

En diciembre pasado, la Cofepris ya había advertido que un punto de la playa centro presentaba niveles de contaminación fuera de rango, pero no se colocaron letreros de advertencia para que la gente tuviera conocimiento de los riesgos de bañarse en aguas contaminadas.



Playa centro de este municipio continúa contaminada

La dependencia federal, refrendó en su informe más reciente sobre la calidad del agua de las playas, que la playa centro de este municipio continúa contaminada, pero ahora extendió la alerta a dos puntos más que el estudio de diciembre.



Adicional a ello, zonas como la que se ubica en la desembocadura del arroyo Huahuatay permanece con cantidades de basura y palizada, que afean la playa y la hacen lucir sucia, a tan solo unos días de la Semana Santa.