Mayoría de empleados de Rosarito no han presentado declaración patrimonial

Rosarito, BC.- Sólo 17 de los mil 14 trabajadores del Ayuntamiento de Rosarito no presentaron su declaración patrimonial, por lo que podrían hacerse acreedores a una sanción, si es que no justifican su falta, ya que es una obligación cumplir con este requisito.

El Síndico, Jaime Ibarra Acedo, explicó que el pasado 14 de junio venció el plazo para presentar la declaración patrimonial, a la que están obligados por ley todos los empleados del Ayuntamiento, esto luego de que se extendiera el término debido a fallas con el sistema de captura, por lo que fue necesario ampliar el plazo, que originalmente concluida el 31 de mayo.

Ibarra Acedo, detalló que quienes no cumplieron con esta obligación tendrán un plazo para justificar el por qué no presentaron su declaración patrimonial, pero si no se acredita serán sujetos a una sanción, que dependerá de manera individual ya que se toma en cuenta si son reincidentes o es la primera vez que incurren en esta falta.

El funcionario expuso que las sanciones para los incumplidos pueden ir desde una llamada de atención hasta la inhabilitación por un determinado tiempo, para ejercer un cargo público.