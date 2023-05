Justifica alcaldesa de Rosarito acciones de la Policía Municipal por cancelar Paseo Ciclista

Rosarito, B.C.- La alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, justificó la acción de la Policía Municipal que intentó cancelar la edición 44 del Paseo Ciclista Rosarito-Ensenada, argumentando que fue culpa de la empresa por no pagar sus impuestos.

Expuso a través de una transmisión en vivo de Facebook, que este paseo es un evento lucrativo que recauda cerca de 5 millones de pesos en cada edición y por ello debe pagar los impuestos que se establecen en la Ley de Ingresos.

Permisos para realizar el evento

Dijo que el “bicicletista” no tiene nada que ver, pero la empresa está haciendo mal las cosas porque no quisieron hacer los trámites correspondientes, sin embargo el ayuntamiento estuvo insistiendo para que realizaran sus pagos “hasta el último momento”.

Aseguró que el municipio sí cumplió con lo que le correspondía, pero los impuestos se tienen que pagar y los permisos tramitar, por lo que se tomaron las decisiones correctas en cuento al evento.

Brown Figueredo puntualizó que no se utilizó per se la fuerza pública, pero si un evento se va a cancelar, se trabaja con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque la empresa al no tener permisos y realizar el evento, entonces si sucede algo ¿quién va a tener la responsabilidad?.

Señaló que la empresa tendrá que pagar por medio de la Secretaría de Hacienda y Recaudación Municipal dará aviso al Estado y la Federación, ya que la carrera de todos modos se realizó.

También dio el aviso de que el Gobierno del Estado y el Municipio podrían organizar esa carrera, si no se hace por empresas serias, y así ofrecer turismo ciclista una mayor seguridad.